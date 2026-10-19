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Direktorka Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju Privredne komore Srbije (PKS) Tamara Dunđerović izjavila je danas da žene čine oko trećine preduzetnika i osnivača privrednih društava u Srbiji, naglašavajući da je važno zajedničkim delovanjem institucija obezbediti da broj žena u preduzetništvu bude održiv i da raste.

Ona je, otvarajući konferenciju „Žensko liderstvo u Srbiji: Od statistike do ličnih priča“, koja se održava u Privrerednoj komori Srbije (PKS), rekla da žensko preduzetništvo značajno doprinosi otvaranju novih radnih mesta, diverzifikaciji privrede i jačanju lokalnih ekonomija, dok veće učešće žena u biznisu doprinosi smanjenju rodne nejednakosti i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

Evropske prakse

Dunđerović je kazala i da je cilj današnjeg skupa da se sagleda trenutno stanje ženskog preduzetništva u Srbiji, uporedi sa evropskim praksama i razmene iskustva o izazovima sa kojima se suočavaju poslovne žene.

PKS žensko preduzetništvo Foto: Tanjug/Ivana Vukotić

- Kroz iskustva uspešnih poslovnih liderki upoznaćemo se sa izazovima sa kojima se susreću i načinima na koje prevazilaze probleme u poslovanju, što drugim preduzetnicama može da posluži kao primer i savet - rekla je ona.

Dunđerović je podsetila da PKS kroz svoje dnevne aktivnosti pokušava da pomogne svim privrednicima, odnosno privrednim subjektima u različitim fazama njihovog poslovanja, od otpočinjanja poslovanja do različitih inicijativa koje se pripremaju i zagovaranja za bolje uslove poslovanja, ali i da digitalizuje svoje aktivnosti i da uvede nove usluge u skladu sa potrebama i sugestijama koje dobija.

Ljudi iznad statistike

Predsednica Hrvatskog poslovnog kluba Marija Tikvicki kazala je na otvaranju konferencije da je žensko liderstvo pitanje ravnopravnosti, ali i budućeg razvoja društva i privrede. Ona je ukazala na značaj povezivanja statističkih pokazatelja sa ličnim iskustvima žena koje su preuzele liderske uloge jer, kako je naglasila, iza svake statistike stoje ljudi, njihove ambicije, talenti i postignuća.

PKS žensko preduzetništvo Foto: Tanjug/Ivana Vukotić

Tikvicki je dodala i da su međusobna podrška, dijalog i konkretni koraci važni za stvaranje poslovnog okruženja u kojem će znanje, sposobnost i uspeh biti ključni kriterijumi za napredovanje.

- Uspeh žena meri se veličinom njihovih postignuća, ali i brojem vrata koja su svojim uspehom otvorile za buduće generacije - kazala je Tikvicki.

Konferencija „Žensko liderstvo u Srbiji: Od statistike do ličnih priča“ posvećena je položaju žena u preduzetništvu, na tržištu rada i na rukovodećim pozicijama, kao i mogućnostima za unapređenje njihovog učešća u poslovnom okruženju.

Konferenciju je organizovala PKS u saradnji sa Belgijsko-srpskom poslovnom asocijacijom, Helenskim privrednim udruženjem Srbije, Hrvatskom gospodarskom komorom i Britansko-srpskom privrednom komorom, sa ciljem razmene iskustava i primera dobre prakse, ali i sagledavanja budućih trendova i definisanja inicijativa za unapređenje položaja žena u privredi.

PKS žensko preduzetništvo Foto: Tanjug/Ivana Vukotić

Na konferenciji se održavaju dva panela, od koji je prvi posvećen statističkim podacima, programima podrške, trendovima i poslovnoj praksi, sa fokusom na položaj žena u obrazovanju, na tržištu rada i rukovodećim pozicijama, kao i na poređenje Srbije sa evropskim kontekstom.

Drugi panel je posvećen ličnim iskustvima žena koje vode kompanije, timove i organizacije, a fokus je na poslovnim odlukama, odgovornosti, razvoju timova i budućih lidera, kao i na izazovima savremenog poslovnog okruženja. Učesnici konferencije razgovaraju i o tome kako se liderstvo gradi u praksi i na koji način iskustva uspešnih poslovnih žena mogu da doprinesu stvaranju novih mogućnosti za profesionalni razvoj i veće učešće žena u privredi.