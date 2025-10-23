Slušaj vest

Najavio je da će već od januara ova pomoć biti uvećana. Reč je o bespovratnim sredstvima u iznosu od pola miliona dinara koja će im umnogome pomoći u proširenju proizvodnje i plasiranju proizvedenog, reč je o 46 žena.

Na inicijativu predsednika Srbije ove i prošle godine izdvojeno je 100 miliona dinara za ovaj program, a sredstva su bespovratna za sve zahteve do pola miliona dinara. Dosad su ih dobile i koristile 183 žene koje su tako unapredile svoju proizvodnju i započele svoju priču kojom zarađuju za sebe i svoje porodice koje im zdušno pomažu u tom svakodnevnom trudu i teškom i poštenom radu.

Dobitnice sredstava dolaze iz 45 mesta, iz svih krajeva Srbije. Pored predsednika Srbije prisustvuje i ministarka privrede Adrijana Mesarović.

Na inicijativu predsednika Republike, država je 2024. i 2025. godine izdvojila 100 miliona dinara za ova program. Prošle godine kroz ovaj program podržane su 104 preduzetnice. Takođe je na zahtev predsednika opredeljeno 100 odsto bespovratnih sredstava po svakom pojedinačnom zahtevu, do 500.000 dinara.

U tekućoj godini do sada je odobreno 79 zahteva, a u nedeljama pred nama država će stati uz još žena na selu i na taj način podržati njihov rad. Do sada, kroz program koji se realizuje drugu godinu za redom, Srbija ima 183 priče o istranosti, hrabrosti i ljubavi. Ministarstvo privrede raspisalo je 7. maja javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške za razvoj preduzetništva žena na selu u 2025. godini Ministarstvo privrede, dodeljuje bespovratna sredstva mikro privrednim društvima čiji je većinski osnivač i zakonski zastupnik žena, preduzetnicama i zadrugama čiji su većinski članovi žene, koje se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda i svoju delatnost obavljaju u seoskom području.

