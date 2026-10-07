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Komentarišući navode ministra finansija u tehničkom mandatu Siniše Malog, da ubrzani rast direktno donosi više investicija, puniji budžet, nova radna mesta, kao i više plate i penzije - Stanić je istakao da potvrda stabilnosti stiže iz relevantnih svetskih adresa.

Međunarodne institucije kao nepristrasni arbitri

Imajući u vidu rasprave u javnosti, stručnjak ukazuje na to da su izveštaji međunarodnih finansijskih institucija najbolji dokaz stabilnosti.

- Ne znači da su njihove procene bolje od naših, ali ako tražimo nepristrasnog arbitra, koji nije povezan ni sa Vladom, ni sa Privrednom komorom, niti sa domaćim kritičarima - onda su to Međunarodni monetarni fond, Svetska banka i EBRD. Oni potvrđuju da je ekonomska situacija u Srbiji stabilna, da je makroekonomska stabilnost očuvana i da je ekonomski rast nesporan - započeo je Stanić i dodao:

- Naravno, postoje rizici, neki dolaze spolja, a neki se formiraju unutra, ali stabilnost je činjenica, što potvrđuju i stope rasta. Kreditne agencije, poput "Standard & Poor’s-a", zadržale su investicioni rejting Srbije. To znači da nema rizika od naglih ekonomskih potresa koji bi ugrozili strane investicije. Više nismo na špekulativnom nivou koji karakterišu nestabilnost i visoke kamatne stope, već smo na stabilnom putu prelaska iz ekonomije u razvoju ka grupi razvijenih zemalja.

Investicioni rejting kao kompas za strane ulagače

Povodom navoda ministra Malog da je Srbija jedina zemlja u regionu sa investicionim kreditnim rejtingom, Stanić je detaljnije objasnio šta to konkretno znači za strane ulagače koji nemaju vremena za dubinske analize domaćeg tržišta.

- Čak i kada vrhunski poznaju ekonomiju, strani investitori retko imaju vremena za dubinsku analizu celokupne srpske privrede. Zato im izveštaji renomiranih kuća, kao što su "Standard & Poor’s ili Fitch Ratings", služe kao brzi i pouzdani kompas pri odlučivanju o kapitalnim ulaganjima. Strani investitori, čak i kada odlično razumeju ekonomiju, retko imaju vremena za dubinsku analizu cele srpske privrede.

07:16 Bojan Stanić: Makroekonomska stabilnost je očuvana u Srbiji Izvor: Kurir televizija

On je precizirao i kako izgleda sama skala procene rizika u praksi.

- Te agencije imaju skalu kojom procenjuju sigurnost ulaganja u neku zemlju - odnosno rizik od bankrota, naglog pada privredne aktivnosti, visoke inflacije ili velikog deficita u budžetu. Ako takvi rizici postoje, zemlja se svrstava u špekulativni nivo, gde je ulaganje poput igre na sreću: rizik je visok, ali i potencijalni gubitak - istakao je Stanić i objasnio:

- Sa druge strane, ulazak u investicioni nivo znači da je situacija stabilna i da ulaganja ne zavise od iznenadnih ekonomskih ili političkih potresa. To investitorima pruža sigurnost da neće zažaliti što su izabrali Srbiju, jer je rizik od iznenadnih gubitaka sveden na minimum.

Kurs dinara i zaštita životnog standarda

Poseban segment razgovora bio je posvećen stabilnosti domaće valute i njenom uticaju na svakodnevni život i kupovnu moć građana. Stanić se najpre osvrnuo na potencijalne opasnosti koje nosi nagla promena kursa, ali i na stvarne razloge zbog kojih do toga ne dolazi.

- Setite se krize sa švajcarskim francima i problema koje je donela građanima. Zamislite šta bi se dogodilo kada bi došlo do naglog pada dinara u odnosu na evro, imajući u vidu koliko je ljudi zaduženo u evrima. Do toga ne dolazi jer stabilan kurs od oko 117,3 dinara za evro počiva na čvrstim ekonomskim temeljima. Stabilnost održava visok priliv deviza - pre svega kroz strane direktne investicije i doznake iz inostranstva, čime se čuva ravnoteža ponude i tražnje.

Bojan Stanić Foto: Kurir Televizija

Rekordne devizne rezerve i stvarna snaga domaće ekonomije

Predstavnik PKS-a odgovorio je i na česte primedbe kritičara koji tvrde da je stabilnost dinara veštačka i da zavisi isključivo od intervencija centralne banke.

- Kritičari tvrde da Narodna banka Srbije (NBS) brani kurs isključivo trošenjem deviznih rezervi. Iako su rezerve na rekordnom nivou od oko 30 milijardi evra, one ne bi bile dovoljne da ne postoji realna ekonomska osnova. Centralna banka ne interveniše samo da spreči slabljenje dinara, već i da spreči njegovo prekomerno jačanje (na 116 ili 115 dinara za evro), što bi štetilo našim izvoznicima. Kupovinom deviza na tržištu radi sprečavanja jačanja dinara, NBS je dodatno uvećala te rezerve. To je najbolji dokaz da kurs nije veštački održavan, već da je rezultat realnih ekonomskih kretanja. Takva stabilnost očuvaće se i ubuduće, čime se štiti realna kupovna moć građana i podiže životni standard - zaljučio je Bojan Stanić.

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Kurir.rs

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