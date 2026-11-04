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Banka Poštanska štedionica, u saradnji sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje i uz saglasnost Narodne banke Srbije, počela je jednokratnu isplatu penzija korisnicima iz kategorije samostalnih delatnosti koji su penziju do sada primali preko Alta banke, saopštila je Banka Poštanska štedionica.

Isplata se organizuje prema sledećem rasporedu:

3. novembra - korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti;

5. novembra - korisnici iz kategorije poljoprivrednika i vojni penzioneri;

10. novembra - korisnici iz kategorije zaposlenih.

Penzionerima su na raspolaganju sBanka Poštanska štedionica.ve ekspoziture Banke Poštanska štedionica, a za lično preuzimanje penzije potrebna je važeća lična karta.

Brzom koordinacijom nadležnih institucija i angažovanjem celokupne poslovne mreže Banke obezbeđen je kontinuitet isplate penzija u okolnostima nastalim nakon oduzimanja dozvole za rad Alta banci. Zaposleni u svim ekspoziturama spremni su da penzionerima pruže potrebne informacije i pomoć, kako bi svoja primanja preuzeli jednostavno i sigurno.

Penzioneri zadržavaju slobodu da samostalno izaberu banku preko koje će ubuduće primati penziju. Ova jednokratna isplata ne podrazumeva obavezu trajnog prenosa penzije u Poštansku štedionicu.

"Oslanjajući se na dugogodišnje iskustvo u isplati penzija i široku mrežu ekspozitura, Banka Poštanska štedionica ostaje pouzdan oslonac najstarijim sugrađanima. Naša odgovornost je da penzija stigne na vreme, a da svaki korisnik dobije pažnju i podršku koja mu je potrebna ", istakli su iz Banke Poštanska štedionica.