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Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu – Posebno odeljenje za organizovani kriminal doneo je dana 04.11.2026. godine rešenje kojim je prema okrivljenima Davoru Macuri, G.M. i I.P. odredio pritvor u trajanju od najduže 30 dana.

Pritvor je prema okrivljenima D.M., G.M. i I.P. određen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 211. stav 1. tač. 2) i 3) Zakonika o krivičnom postupku, odnosno zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju na to da će ometati postupak uticanjem na svedoke, kao i zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju na to da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo. Pored navedenih razloga, prema okrivljenom D.M. pritvor je određen i iz zakonskog razloga propisanog odredbom člana 211. stav 1. tačka 1) Zakonika o krivičnom postupku, odnosno usled postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva.

Okrivljenom D.M. na teret je stavljeno izvršenje krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika, dok je okrivljenima G.M. i I.P. na teret stavljeno izvršenje krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica pomaganjem iz člana 227. stav 3. u vezi sa stavom 1, a u vezi sa članom 35. Krivičnog zakonika.

Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu – Posebno odeljenje za organizovani kriminal, u roku od tri dana od dana prijema rešenja.