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Bila je to sasvim obična, mirna nedelja kada je Lidija Matanić odlučila da pregleda račune. Otvorila je račun za vodu i nedelja je odjednom postala sve samo ne obična. Nije baš svakog dana moguće dobiti račun od čak 9.294 evra.

Naime, Lidija živi sa suprugom i dvoje dece u stanu na Podsljemenu, a njihove uobičajene mesečne obaveze za vodu iznose oko 25 evra. Drugim rečima, da bi potrošili količinu od dva olimpijska bazena vode, koliko im je obračunalo preduzeće „Vodoopskrba i odvodnja“ (ViO), bilo bi im potrebno punih 25 godina. Isključili su i mogućnost pucanja cevi, jer ni Matanići ni njihove komšije nisu primetili bilo šta što bi ukazivalo na takav kvar. Uostalom, cev nije mogla sama da se popravi, kaže Lidija, a potrošnja se odjednom vratila u uobičajene okvire.

– Šta čovek da pomisli kada vidi tu cifru? Pribereš se i razmišljaš kako ćeš to da rešiš, jer zašto bi bilo nerešivo. Podneću prigovor, neko će doći i proveriti stvarno stanje – prisetila se Lidija svojih prvih misli, koje se, međutim, još nisu obistinile.

Godinu dana kasnije, Lidija i dalje ima isti neplaćeni račun, uz koji su stigle i dve tužbe ViO-a u okviru istog izvršnog postupka. Povrh svega, ostao je čitav niz nerešenih pitanja: Gde je nestalo dva olimpijska bazena vode? Kako je moguće da voda, ako je negde curila, odjednom više ne curi? I, na kraju, zašto ViO ne daje konkretna objašnjenja?

– Nižu se apsurd za apsurdom. Od jednostavnog rešenja situacije na kraju nije bilo ništa. Zbog konstantnih proceduralnih grešaka, ViO nije ispunio svoje ugovorne obaveze – nastavlja Lidija.

Ubrzo se uverila da ViO na čitavu situaciju gleda drugačije. Kako su naveli, jedino što smatraju relevantnim jeste stanje na vodomeru.

„Smatramo da je predmetni račun ispravan, s obzirom na stanje vodomera, te da je u celosti naplativ“ – suština je odgovora kojim je u decembru 2025. odbijen Lidijin prigovor. To je ujedno i poslednje izjašnjenje koje je dobila.

– Niko nikada nije došao na teren da proveri gde voda curi, ako uopšte curi, niti da preduzme nešto kako bi se sprečilo da se to ponovi – kaže Lidija u neverici. – Svaki korak iz njihovih ugovornih obaveza je preskočen, a jedina brza reakcija usledila je kada je trebalo pokrenuti izvršni postupak.

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„Verujem da bi neko primetio“

Lidiji je prepušteno da sama utvrdi šta se dogodilo. Po struci je računovođa, kaže, ali joj računica jednostavno ne odgovara. Vodomer zaista pokazuje vrednosti navedene na spornom računu, međutim, ne postoji nijedan fizički dokaz da je došlo do izlivanja pet miliona litara vode.

Žive u manjoj zgradi, dve spratnice, ispred koje se nalazi šaht, dok su garaže i podrumi ispod nivoa zemlje. Nijedan stanar nije primetio vlagu, mokru zemlju, oštećene instalacije niti bilo kakve druge znakove prodora vode.

– Verujem da bi neko primetio da voda u količini od pet punih kada svakog sata, tokom šest meseci bez prestanka, negde curi – čudi se Lidija.

U ViO-u, sudeći po odgovoru na njen prvobitni prigovor, nisu pridali značaj njenim argumentima. Za njih je situacija jasna:

„S obzirom na to da prilikom očitavanja nisu zabeležene nepravilnosti na vodomeru, a vi nemate saznanja o kvaru na internom delu instalacija koji je u vašoj nadležnosti, razlozi ovakve potrošnje nisu nam poznati.“

– Više ne znam šta da mislim. Da li je vodomer tokom tih šest meseci potpuno poludeo, a sada odjednom ponovo radi normalno? Uostalom, vodomer i njegova ispravnost odgovornost su ViO-a – iznosi Lidija svoja razmišljanja. – Ali kada na kraju razmotrim sve moguće scenarije, nijedan jednostavno nema smisla.

Lidiji posebno smeta to što ViO nije ispoštovao svoje ugovorne obaveze. Obaveštenje o prekomernoj potrošnji stiglo je u istoj koverti kao i astronomski račun. Kako tvrdi, ViO nije očitavao vodomer svaka dva meseca, kako je bilo ugovoreno, već su računi stizali na osnovu procenjene potrošnje. Sve do spornog računa nije imala nikakvu informaciju da je od aprila do oktobra vodomer beležio potrošnju, kako kaže, gotovo kao taksimetar.

– Povrh svega, ni nakon prijave kvara iz ViO-a nisu reagovali – ističe ona.

Dva izvršna postupka

Detaljnije razmatranje svog slučaja čeka već godinu dana, ali se nije pomerila dalje od uopštenog imejla koji je dobila od izvršitelja. Svoja potrošačka prava nastaviće da štiti na sudu.

– Razumem da više veruju vodomeru nego osobi. Ali zar ovakva situacija ne zahteva makar izlazak ekipe ViO-a na teren? Uostalom, to je njihova obaveza kao pružaoca usluge – naglašava Lidija.

Novinari su poslali upit ViO-u sa svim pitanjima o kojima za sada mogu samo da nagađaju. Između ostalog, zatražena su objašnjenja o tome gde je voda mogla da završi, kao i da li postoji bilo koji drugi način provere stvarne potrošnje vode osim očitavanja vodomera.

Zanimalo ih je i u kojim slučajevima zaposleni izlaze na teren, koliko su prigovora na račune primili tokom ove godine i da li je moguće naknadno utvrditi da je vodomer ranije bio neispravan. Takođe, tražili su informaciju o tome kada je vodomer na pomenutoj adresi poslednji put zamenjen u okviru redovne petogodišnje zamene vodomera u domaćinstvima.

Lidija je platila račun od 25 evra, odnosno iznos koji inače izdvaja za vodu. Početkom ovog meseca na njenu adresu stigla su, iz za sada nepoznatog razloga, ne jedno, već dva obaveštenja o pokretanju izvršnih postupaka za isti dug. Podnela je prigovore na oba, a u međuvremenu se nada da će konačno dobiti smisleno objašnjenje, uz pomoć udruženja za zaštitu potrošača i medija. Kako kaže, u ViO je izgubila poverenje.