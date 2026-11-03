Slušaj vest

Domaće mlekarstvo suočava se sa sve ozbiljnijim problemima. Prihodi preduzeća koja se bave uzgojem muznih krava prošlegodine pali su za 12,3 odsto, odnosno za oko 10,5 milijardi dinara. Istovremeno se smanjuje broj zaposlenih i stočni fond, a pojedine farme obustavljaju proizvodnju, objavio je RTS.

Nenad Budimović iz Privredne komore Srbije rekao je za RTS da su među glavnim problemima usitnjena proizvodnja, neusklađenost domaćih propisa sa regulativom Evropske unije i način na koji se dodeljuju podsticaji.

Usitnjena proizvodnja i problemi sa izvozom

Budimović je objasnio da je proizvodnja mleka jedna od najzahtevnijih grana poljoprivrede zbog sporog obrta kapitala i čestih promena količina, cena i potrošnje.

Foto: Shutterstock/Studio Romantic

Poseban problem predstavlja neusklađenost propisa. Zemlje CEFTA, na koje Srbija izvozi, primenjuju evropske standarde, što domaćim proizvođačima otežava plasman robe.

Početkom godine došlo je do krize u proizvodnji mleka, koja se poslednjih meseci stabilizovala, ali se sada ponovo najavljuju mogući problemi sa otkupnom cenom.

Budimović je ukazao i na to da Srbija ima veliki broj malih gazdinstava, dok se podsticaji ne razlikuju dovoljno u odnosu na njihove proizvodne mogućnosti.

Podrška malim i velikim proizvođačima

Predstavnici sektora stočarstva predlagali su da se napravi razlika između gazdinstava koja mogu značajno da povećaju proizvodnju i onih koja imaju dve do pet krava. Obema grupama potrebna je podrška, ali na različite načine.

Potražnja prerađivača za domaćim mlekom blago je porasla, ali su proizvodi iz uvoza jeftiniji zbog nižih troškova proizvodnje u EU. To se, između ostalog, odnosi na maslac, mleko u prahu i sireve poput trapista, gaude i edamera.

Foto: Shutterstock

Budimović je naveo da evropski proizvođači imaju dodatne mehanizme podrške, uključujući kompenzacione fondove za krizne situacije i podsticaje za ekološku proizvodnju. Podrška u EU nije vezana samo za količinu mleka, već i za njegov kvalitet.

Koliko mleka proizvede Srbija

Prema poslednjim podacima, Srbija godišnje proizvede 1,39 milijardi litara mleka. Oko 850 miliona litara završi u mlekarama, dok se gotovo trećina koristi u domaćinstvima, prodaje na zelenim pijacama ili namenjuje ishrani mladunčadi.

Budimović smatra da je za očuvanje domaćeg mlekarstva potrebno pronaći nova tržišta, razvijati proizvode za izvoz, uskladiti propise o dozvoljenoj količini aflatoksina i raditi na edukaciji farmera.