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Porodica Imbrišić iz Kozarevca uzgojila je vrhunskog bika, pa je tako "Croatien“ najbolji na svetu u svojoj kategoriji. Upravo zbog toga izvezen je u Austriju, i to za 35.000 evra, piše novinar Sani Lukić za HRT

"Kada jednostavno uporedite cene i sve ostalo, realno je da njegov kvalitet možda vredi više, možda manje, ali mislim da je ovo zaista ozbiljan novac koji nam daje vetar u leđa“, rekao je za HRT Franjo Imbrišić, vlasnik bika.

Bik još nema ni godinu dana, a na svim testovima pokazao je da je najbolji, odnosno da će sa kvalitetnim kravama davati potomstvo sa mnogo mleka i mesa.

Nagrade samo pljušte

Do toga nije došlo preko noći, jer porodica Imbrišić ne osvaja samo nagrade već obara i rekorde. Nedavno je njihova krava bila šampionka na sajmu u Gudovcu. Proizvodnja mleka po kravi iznad je evropskog proseka. Zbog toga kupac iz Austrije ne žali ni centa.

"Zaista smo zadovoljni. Ovaj bik iz Hrvatske veoma nam je važan za naš uzgoj i dokazuje da vaši stočari imaju vrhunski uzgoj“, naveo je Damir Pejaković iz Ministarstva poljoprivrede.

Testovi sa sigurnošću pokazuju da će ovaj bik sa kvalitetnim kravama davati potomstvo sa mnogo mleka i mesa. Takva testiranja u Hrvatskoj se sprovode već 15 godina, uporedo sa Nemačkom, Austrijom i Češkom.

"Do sada smo genotipizirali gotovo 6.000 priplodnih životinja, a ovaj bik je 18. po redu. Dvanaest uzgajivača do sada je uzgojilo 17 bikova“, kazao je Pejaković.

"To je povezanost struke, naših poljoprivrednih gazdinstava i izvrsnosti, jer je upravo genetika budućnost opstanka naših stočara“, rekao je Zdravko Tušek, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede.

Dobra genetika

Bilo bi još bolje kada bi takvu genetiku bilo moguće višestruko proširiti među proizvođačima mleka, kojih je, nažalost, sve manje.

"Po uzgoju krava sa vrhunskim genetskim vrednostima, po proizvodnji mleka i ukupnoj proizvodnji, stigli smo Austriju. Sve je moguće, samo bi trebalo pametno raspolagati novcem i omogućiti svima da napreduju“, izjavio je Damir Horvatić, predsednik Hrvatskog saveza uzgajivača simentalskog goveda.

Domaći bik Croatien odlazi u Austriju. Upravo su iz te zemlje pre gotovo 120 godina u Hrvatsku stigle prve krave i označile početak tamošnjeg mlekarstva.