Sutra počinje isplata penzija: Fond PIO objavio kojim redosledom pare ležu na račun najstarijih sugrađana
- Isplata oktobarskih penzija počinje 3. novembra, a prvi novac dobijaju penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti
- Poljoprivrednim i vojnim penzionerima isplata kreće 5. novembra, dok korisnici iz kategorije zaposlenih novac dobijaju 9. i 10. novembra
- Za korisnike Fonda PIO koji žive u državama bivše SFRJ isplata oktobarskih penzija počinje 10. novembra
Isplata oktobarskih penzija zvanično počinje 3. novembra, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO). Novac će sukcesivno pristizati korisnicima u zavisnosti od kategorije kojoj pripadaju i načina na koji primaju svoja primanja.
Samostalne delatnosti
Prvi na redu su penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti. Njima će isplata početi 3. novembra, kada novac leže na tekuće račune, a istog dana kreće i dostava na kućne adrese, kao i podizanje novca na šalterima isporučnih pošta.
Poljoprivredni i vojni penzioneri
Za korisnike poljoprivrednih i vojnih penzija isplata je zakazana za 5. novembar. Tog dana počeće uplata na tekuće račune, kao i uručenje na kućne adrese i isplata na poštanskim šalterima.
Korisnici iz kategorije zaposlenih
Penzionerima iz kategorije zaposlenih novac na kućne adrese i šaltere isporučnih pošta počinje da se isplaćuje 9. novembra, dok će uplata na tekuće račune za ovu grupu biti realizovana 10. novembra.
Penzioneri u državama bivše SFRJ
Isplata oktobarskih penzija za sve korisnike Fonda PIO koji imaju prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počeće takođe 10. novembra.
Biznis Kurir