Slušaj vest

Isplata oktobarskih penzija zvanično počinje 3. novembra, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO). Novac će sukcesivno pristizati korisnicima u zavisnosti od kategorije kojoj pripadaju i načina na koji primaju svoja primanja.

Samostalne delatnosti

Prvi na redu su penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti. Njima će isplata početi 3. novembra, kada novac leže na tekuće račune, a istog dana kreće i dostava na kućne adrese, kao i podizanje novca na šalterima isporučnih pošta.

Poljoprivredni i vojni penzioneri

Za korisnike poljoprivrednih i vojnih penzija isplata je zakazana za 5. novembar. Tog dana počeće uplata na tekuće račune, kao i uručenje na kućne adrese i isplata na poštanskim šalterima.

Korisnici iz kategorije zaposlenih

Penzionerima iz kategorije zaposlenih novac na kućne adrese i šaltere isporučnih pošta počinje da se isplaćuje 9. novembra, dok će uplata na tekuće račune za ovu grupu biti realizovana 10. novembra.

Penzioneri u državama bivše SFRJ

Isplata oktobarskih penzija za sve korisnike Fonda PIO koji imaju prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počeće takođe 10. novembra.

Biznis Kurir

Ne propustiteNovčanikŠta će biti sa penzijama nakon promene vlasti u Srbiji? Evo šta penzioneri mogu da očekuju
penzije Mega.jpg
PenzionerEvo šta će biti sa vašom penzijom ako deo plate primate "na ruke": Poslodavcu ušteda, a radniku trajna šteta
muškarac drži novčanice od 2.000 dinara
PenzionerKolika će vam biti penzija sa 15, 20, 30 ili 40 godina staža: Jedna stvar pravi ogromnu razliku
penzioneri koji sade cveće u svom dvorištu
PenzionerEvropljani koriste penziju i duže od 20 godina: U jednoj zemlji žene primaju penziju čak 34 godine
srećan sredovečni par pleše