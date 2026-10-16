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Odlazak u penziju ne znači nužno i potpuni prestanak profesionalne aktivnosti. Mnogi penzioneri žele da nastave da rade i nakon sticanja prava na starosnu penziju, naročito ako su vlasnici preduzetničkih radnji ili obavljaju samostalnu delatnost. Pritom je važno poznavati zakonske mogućnosti za nastavak rada, pravo na isplatu penzije, kao i obaveze plaćanja poreza i doprinosa.

Od 1. januara 2026. godine, prema novim pravilima penzijskog osiguranja, korisnicima starosne penzije i penzije za dugogodišnje osiguranike koji su navršili 65 godina u Hrvatskoj omogućeno je da nastave da obavljaju delatnost kroz preduzetničku radnju ili samostalnu delatnost, uz primanje polovine penzije. Međutim, nastavak rada ne znači automatski pravo na isplatu pune penzije, a potrebno je voditi računa i o obavezama koje proizlaze iz obavljanja delatnosti.

U nastavku je predstavljeno pitanje vlasnice preduzetničke radnje koja nakon navršenih 65 godina želi da ostvari pravo na penziju, ali istovremeno i da nastavi poslovanje. Pitanje je postavila Sindikatu penzionera Hrvatske.

Evo odgovora

"Uskoro ću napuniti 65 godina i podnela sam zahtev za starosnu penziju. Vlasnica sam preduzetničke radnje i želela bih da nastavim da radim. Da li imam pravo na punu penziju i da li moram da plaćam doprinose ako nastavim da vodim radnju?“, upitala je čitateljka.

Ko radi, prima pola penzije

Evo odgovora Sindikata penzionera Hrvatske (SUH):

"Novim Zakonom o penzijskom osiguranju korisnicima starosne penzije ili penzije za dugogodišnje osiguranike koji su navršili 65 godina, od 1. januara 2026. godine omogućeno je da rade duže od polovine punog radnog vremena, odnosno da obavljaju obrt ili samostalnu delatnost, uz primanje polovine penzije.

Prema Zakonu o doprinosima, obavljanje preduzetničke delatnosti uz radni odnos ili istovremeno osiguranje po bilo kom osnovu obaveznog osiguranja, na primer po osnovu penzije, smatra se obavljanjem druge delatnosti. Obavljanje druge delatnosti podleže plaćanju poreza i doprinosa u skladu sa važećim propisima.

Dakle, nakon navršene 65. godine možete da primate polovinu penzije i nastavite da obavljate delatnost, uz obavezu plaćanja propisanih poreza i doprinosa“, poručili su iz SUH-a.

Iz navedenog proizlazi da osobe koje su navršile 65 godina i ostvarile pravo na odgovarajuću vrstu starosne penzije mogu da nastave da obavljaju delatnost, ali pritom moraju da imaju u vidu da im se, prema opisanom pravilu, isplaćuje polovina penzije. Osim toga, nastavak obavljanja delatnosti podrazumeva ispunjavanje poreskih obaveza i plaćanje doprinosa u skladu sa propisima koji uređuju njihovo poslovanje i osiguranje.