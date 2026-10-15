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Penzioneri u Hrvatskoj do kraja godine mogu da očekuju isplatu godišnjeg dodatka na penziju, poznatog i kao 13. penzija. Hrvatski zavod za penzijsko osiguranje (HZMO) isplatiće novac automatski, što znači da korisnici neće morati da podnose zahteve, prikupljaju dokumentaciju niti odlaze na šaltere.

Visina dodatka zavisi od broja godina penzijskog staža, a za 2026. godinu određeno je da jedna godina staža vredi sedam evra.

To znači da će penzioner sa 32 godine staža dobiti 224 evra, dok će onome sa 40 godina staža pripasti 280 evra.

Penzioneri dobijaju više nego prošle godine

Za isplatu godišnjeg dodatka u državnom budžetu Hrvatske obezbeđeno je 258 miliona evra. Reč je o dodatnom prihodu uz redovnu penziju, čiji iznos raste sa brojem godina radnog staža.

Prošle godine vrednost jedne godine penzijskog staža za obračun dodatka iznosila je šest evra. Tako je penzioner sa 32 godine staža dobio 192 evra, dok će ove godine dobiti 224 evra, odnosno 32 evra više.

Novac stiže automatski, bez podnošenja zahteva