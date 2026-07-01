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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je novi paket mera pomoći građanima, koji je prevashodno usmeren na poboljšanje životnog standarda najstarijih sugrađana, ali i drugih ranjivih grupa. Prema rečima potpredsednika Vlade i ministra finansija Siniše Malog, celokupan paket vredan je oko 600 miliona evra i odnosiće se na skoro tri miliona građana Srbije.

Sva novčana sredstva biće isplaćena u isto vreme, krajem septembra ili početkom oktobra, odnosno u roku od 90 dana. Od ukupnog iznosa, najveći deo sredstava, tačnije 377,2 miliona evra, biće izdvojen za 1.663.000 penzionera.

- Ideja nam je da pomognemo građanima pred jesenju i zimsku sezonu, kada troškovi rastu. Još jednom smo pokazali pravu brigu prema ljudima i ispunjavamo obećanje da ćemo naći način, prostor i novac da pomognemo onima koji imaju niža primanja - istakao je ministar Mali, objašnjavajući da se ovim merama penzionerima uzvraća za podršku reformama, s obzirom na to da su plate u poslednjih nekoliko godina rasle nešto brže nego penzije.

Foto: Mondo/Uroš Arsić

Jednokratna novčana pomoć za penzionere

Kako bi se obezbedila najpravednija raspodela, jednokratna novčana pomoć za penzionere podeljena je u tri kategorije, u zavisnosti od visine primanja:

1. Penzioneri sa najnižim primanjima (do 31.092 dinara)

U prvu kategoriju spada nešto više od 459.000 penzionera čija primanja ne prelaze iznos minimalne penzije. Oni će dobiti jednokratnu uplatu u iznosu od 35.000 dinara. Prema rečima predsednika Vučića, za najsiromašnije ovo predstavlja 13. penziju, a neki će dobiti i do 1,5 vrednosti svoje redovne penzije.

- To su poljoprivredni penzioneri, gde je minimalna penzija 24.000 i to su samostalne delatnosti, oni koji nemaju kumulativno ispunjene uslove, najmanje 15 godina radnog staža i 65 godina starosti - objasnio je Vučić i dodao:

- To će dobiti kao jednokratno davanje, kao podršku, besplatnu podršku i pomoć države u narednom periodu. Verujemo da ćemo time da osnažimo najsiromašnije penzionere, najsiromašnije ljude u ovoj zemlji, posebno tzv. samačka domaćinstva, ali i tamo gde i dalje ljudi žive u paru ili sa drugim članovima porodice, da možemo da pomognemo njihovom socijalnom blagostanju i, rekao bih, neuporedivo lakšem i boljem životu.

Foto: Marko Dimic/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Shutterstock

2. Penzioneri sa primanjima od 31.092 do 56.851 dinara

Druga grupa obuhvata 548.060 penzionera čija se primanja kreću do nivoa prosečne penzije, koja je prema podacima iz aprila iznosila 56.848 dinara. Za ovu grupu predviđena je jednokratna pomoć od 27.500 dinara.

- Oni će dobiti na poklon 27.500 dinara od države, u narednih 90 dana - naveo je predsednik.

3. Penzioneri sa primanjima iznad proseka (preko 56.851 dinara)

Treća kategorija obuhvata 655.384 penzionera koji imaju natprosečna primanja. Njima je namenjena jednokratna uplata od 20.000 dinara.

- Svi ostali koji imaju preko prosečnih penzija, dakle njih je 655.384, to su ljudi nešto imućniji, koji relativno pristojno, ili pristojno, ili sasvim pristojno, ili dobro mogu da žive, u zavisnosti od toga koja je visina te penzije, dobiće podršku i poklon od 20.000 dinara - rekao je Vučić.

Turistički vaučeri uz strogu kontrolu

Pored direktne novčane uplate, država je obezbedila i 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Pravo na ove vaučere imaće svi penzioneri čija penzija ne prelazi 80.000 dinara, što obuhvata ogroman procenat populacije, preko 1.330.000 penzionera.

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Predsednik Vučić je naglasio da će ovoga puta proces podele biti rigorozno kontrolisan kako bi se sprečile zloupotrebe iz prošlosti.

- 30.000 vaučera po 10.000 dinara. Ali tu imaju pravo svi penzioneri koji primaju penziju do 80.000 dinara. Dakle, ako smo bili na bilo koji način nedovoljno fer prema onima od 60.000, 65.000, ovde takođe imaju priliku da dobiju vaučere od 10.000 dinara. Ali ovog puta ćemo da izbegnemo nešto što je bio veliki problem u prethodnom periodu, i ja ću o tome otvoreno da govorim - izjavio je predsednik.

Predsednik je istakao da će više od 1.330.000 penzionera imati pravo da uzme ove vaučere, 10.000 dinara za bilo koje mesto u Srbiji, za banjski turizam, za planinski turizam, za kakav god se opredele.

Olakšice pri plaćanju računa

Kada je reč o energentima, predsednik je istakao da je kroz razgovore sa Međunarodnim monetarnim fondom važno sačuvati mere za ublažavanje energetske krize, dok je inflacija pod kontrolom i u propisanim okvirima. Ministar Mali je podsetio da će biti produženo važenje uredbe o energetski ugroženom kupcu. Socijalno ugrožena domaćinstva i dalje će ostvarivati umanjenje računa za električnu energiju i gas od 20 do 40 odsto, dok će penzioneri imati i dodatni popust od 1.000 dinara.

- Penzioneri i borci imaju i dodatni popust od 1.000 dinara na račune za struju. Pretpostavljamo da će u jesen i zimu računi biti veći i želimo da i na taj način izađemo u susret građanima - napomenuo je ministar.