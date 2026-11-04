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Ivan Bojčić iz Banke Poštanska štedionica ističe da je ta banka likvidna i stabilna, kao i da pripada grupi sistemski značajnih banaka, zbog čega nema razloga za zabrinutost kada je reč o njenom poslovanju.

"Banka Poštanska štedionica pripada grupi sistemski značajnih banaka, tako da nema nikakvog razloga za zabrinutost. Ove godine obeležavamo 105 godina poslovanja i mnogo puta smo bili u izazovnim vremenima", navodi Bojčić.

Prema njegovim rečima, Banka Poštanska štedionica izabrana je za banku isplatioca na tenderu koji je Agencija za osiguranje depozita sprovela tokom 2024. godine.

Kako objašnjava, takvi tenderi sprovode se redovno, na svake četiri godine, a trenutno je u toku usaglašavanje detalja i potpisivanje ugovora neophodnog za isplatu deponenata Alta banke.

Manje od 2.000 penzionera imalo račun u Alta banci

Kada je reč o penzionerima koji su primanja dobijali preko Alta banke, Bojčić je rekao da je Poštanska štedionica, u saradnji sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje, obezbedila preusmeravanje isplata.

Kako je rekao, reč je o ukupno 1.965 penzionera, kojima će penzije za oktobar biti isplaćene preko Poštanske štedionice.

"Penzionerima iz kategorije samostalnih delatnosti penzije su već uplaćene, dok će vojnim i poljoprivrednim penzionerima biti isplaćene 5. novembra. Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata je planirana za 10. novembar, kao i za ostale korisnike iz te kategorije. Sve te penzije su preusmerene na Banku Poštanska štedionica. Penzionerima su otvoreni privremeni računi na koje će biti uplaćena oktobarska penzija, kako bi mogli nesmetano da podignu svoj novac", objasnio je Bojčić.

Penzioneri će, međutim, moći sami da izaberu banku preko koje će ubuduće primati penziju.

"Oni imaju rok do 20. novembra da otvore račun, bilo u Poštanskoj štedionici ili nekoj drugoj banci, i da o tome dostave potvrdu Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje", naveo je Bojčić..

Isplata osiguranih depozita do 50.000 evra

Poštanska štedionica biće zadužena i za isplatu osiguranih depozita klijentima Alta banke, do zakonom garantovanog iznosa od 50.000 evra.

Iz banke naglašavaju da se za ove isplate neće koristiti sredstva Poštanske štedionice, već novac Fonda za osiguranje depozita, kojim upravlja Agencija za osiguranje depozita.

"Ta sredstva nisu sredstva Banke Poštanska štedionica, već sredstva Fonda za osiguranje depozita. Naša banka će biti samo banka isplatilac, koja će tehnički sprovoditi isplatu, obezbediti infrastrukturu, zaposlene i dovoljan iznos sredstava za isplatu. Sve se radi u ime i za račun Agencije za osiguranje depozita", objašnjava Bojčić.

Prema njegovim rečima, tačan broj klijenata Alta banke koji imaju pravo na isplatu osiguranih depozita, kao i ukupan iznos sredstava koji će biti isplaćen, još nije poznat. Te podatke će, kako navode, dostaviti Agencija za osiguranje depozita.

"U ovom trenutku nemamo tačan podatak o broju klijenata. Agencija za osiguranje depozita će dostaviti tačan iznos koji treba isplatiti, kao i ukupan broj klijenata", ističu iz banke.

Agencija najkasnije u petak objavljuje informacije o isplati

Agencija za osiguranje depozita najkasnije u petak, 6. novembra, trebalo bi da objavi sve važne informacije za klijente Alta banke, uključujući datum početka isplate, lokacije na kojima će novac moći da se podigne i radno vreme isplatnih mesta.

Prema najavama iz Poštanske štedionice, isplata bi mogla da počne nekoliko dana nakon objavljivanja saopštenja Agencije.

"Građani treba da znaju da će Agencija za osiguranje depozita najkasnije u petak na svom sajtu objaviti sve važne informacije, pre svega o početku isplate, koji će vrlo brzo uslediti, možda nekoliko dana nakon tog saopštenja. Biće objavljeni tačan datum, isplatna mesta, radno vreme i sve druge informacije neophodne deponentima", naveo je Bojčić.

Isplata u gradovima u kojima je Alta banka imala poslovnice

Kako je rekao, poštanska štedionica priprema i organizaciju isplate kako bi klijenti Alta banke mogli da podignu novac bez odlaska u druge gradove.

Alta banka je imala ukupno 19 poslovnica, od kojih 12 u gradovima širom Srbije i sedam u Beogradu.

Iz Poštanske štedionice najavljuju da će isplatom biti obuhvaćeni najmanje svi gradovi u kojima je Alta banka imala poslovnice.

"Banka Poštanska štedionica će sigurno pokriti najmanje te gradove u kojima je Alta banka imala poslovnice. Naše poslovnice su uglavnom blizu njihovih, tako da klijenti neće morati da putuju u druge gradove da bi podigli svoja sredstva", objasnio je Bojčić.

Dodaju da će posebna pažnja biti posvećena organizaciji rada zaposlenih, naročito u prvim danima isplate, kada se očekuju najveće gužve.

"Učinićemo sve da naši postojeći klijenti što manje osete povećan obim posla, posebno u prvom naletu, kada pretpostavljamo da će biti najveće gužve", poručuju iz Poštanske štedionice.

Govoreći o značaju stabilnosti bankarskog sektora u trenutnim okolnostima, iz Poštanske štedionice naglašavaju da su preduzete sve neophodne mere kako bi isplate bile organizovane bez ugrožavanja redovnog poslovanja.

"Banka Poštanska štedionica je preduzela sve mere. Oprezni smo kada je reč o svim ovim isplatama i trenutnom stanju, tako da nema nikakvog razloga za brigu", zaključuje Bojčić.