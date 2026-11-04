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Kabinet guvernera Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković obratio se javnosti saopštenjem nakon učestalih poziva građana koji su dobijali SMS poruke vezane za obaveze prema Alta banci.

Narodna banka Srbije je dobila informacije od građana koji navode da su dobili SMS poruke u kojima se kao alfanumerički ID pošiljaoca pojavljuje naziv "AltaPay". Takođe, neki građani navode da dobijaju SMS poruke sa nepoznatih brojeva. U tim porukama se pozivaju da izmire svoje obaveze po ugovorima o kreditu na određene brojeve računa u Banci Poštanska Štedionica.

Ukazujemo građanima i svim klijentima Alta banke ad Beograd u stečaju i Alta Group doo Beograd, da nikako ne vrše uplate na osnovu ovakvih ili sličnih SMS poruka, ili eventualno imejlova slične sadržine. Građani koji imaju kredite u Alta banci ad Beograd u stečaju će blagovremeno dobiti jasne informacije i uputstva o daljem načinu izmirivanja svojih obaveza isključivo od Agencije za osiguranje depozita, koja je preuzela upravljanje nad bankom.

Dakle, građani koji imaju kredite odobrene od strane Alta banke ad Beograd u stečaju treba da sačekaju obaveštenje Agencije za osiguranje depozita o banci i broju računa na koji će ubuduće plaćati svoje obaveze po ugovoru o kreditu i nikako ne treba da postupaju po sumnjivim SMS porukama nepoznatih pošiljalaca, niti eventualno imejlovima istog tipa.

Narodna banka Srbije je odmah obavestila banku Poštanska štedionica a.d. Beograd kako bi preduzela odgovarajuće mere u vezi sa računom koji se navodi u jednoj od tih SMS poruka u koju smo imali uvid, uz zahtev da ta banka preduzme pojačane mere kontrole sumnjivih transakcija, odnosno priliva, zaključuje se u saopštenju kabineta guvernera NBS.