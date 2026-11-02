Slušaj vest

Dok javnost još čeka sudski epilog i odgovore ko je zakazao, Srbiju potresa serija novih afera - od oduzimanja dozvole i policijskog pretresa Alta banke u vlasništvu Davora Macure, pa sve do njegovog hapšenja, do iznenadnog privođenja načelnika UKP Marka Krička i načelnika Službe za suzbijanje kriminala Boška Sekulovića zbog sumnje na policijsku torturu.

O ovim prepletenim krizama u emisiji "Puls Srbije" govorili su advokat Nemanja Todorović i Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost.

Krah likvidnosti i stečaj u Alta banci

Govoreći o finansijskom krahu Alta banke, kojoj je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad nakon čega je usledio višednevni policijski pretres, advokat Todorović najpre je razjasnio mehanizam koji je doveo do gašenja ove institucije.

- Kada dođe do masovnog povlačenja depozita, pre svega od strane privrede, direktno se narušava likvidnost banke. Banka novac drži plasiran kroz plasmane i kredite, pa u trenutku kada nema dovoljno likvidnih sredstava da izmiri deponente, pokreće se stečajni postupak, a ulogu stečajnog upravnika preuzima Agencija za osiguranje depozita.

Nakon objašnjenja razloga za uvođenje stečaja, Todorović je ukazao na status građana i privrednika koji prema ovoj banci imaju preostala dugovanja.

- Važno je naglasiti da obaveze građana i privrede prema banci ne prestaju. Krediti se moraju redovno otplaćivati kao i do sada. Razlika je u tome što banka više ne obavlja tekuće poslovanje ne odobrava nove kredite niti prima depozite, već se njena imovina i potraživanja unovčavaju radi namirenja poverilaca.

05:28 DA SE NE LAŽEMO, DA SU IZBORI BILI DRUGAČIJI KRIČAK NIKAD NE BI PAO! Advokat u "Pulsu Srbije" raskrinkao spregu moći i pravosuđa Izvor: Kurir televizija

Državne garancije i pitanje odgovornosti za štediše

Kao najvažniju poruku za vlasnike štednih uloga, advokat je izneo podatke o državnim garancijama i trenutnom stanju u fondu za namirenje.

- Građani nemaju razloga za brigu jer su svi depoziti do 50.000 evra zakonski osigurani i država garantuje njihovu isplatu. Fond za osiguranje depozita raspolaže sa više od milijardu evra, što garantuje da će svi ulozi do tog iznosa biti u potpunosti isplaćeni.

Osvrćući se na isti slučaj, Nebojša Obrknežev je naglasio da svako ko je kršio zakone mora snositi posledice, ali i ponovio da građani ne treba da strahuju za svoju ušteđevinu.

- Lično se ne razumem u banke, niti njen sistem, ali ako je nešto pogrešno rađeno, za to bi svako trebalo da odgovara. Bitno je da građani znaju da će do 50.000 evra biti isplaćeno. Predstoji nam period u kojem ćemo videti kako će sve ovo ići. Ne samo u ovom segmentu, već i u drugim stvarima, ko god je kriv, odgovaraće - rekao je Obrknežev.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: