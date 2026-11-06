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Narodna banka Srbije, u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti, kontinuirano prati poslovanje svih banaka u Republici Srbiji, uključujući i Banku Poštanska štedionica a.d. Beograd, navodi se u saopštenju Narodne banke Srbije u kome se dodaje:

"Banka Poštanska štedionica u većinskom je vlasništvu države. Banka je solventna, pokazatelj adekvatnosti kapitala se nalazi iznad regulatorno propisanih minimuma, uredno izvršava sve obaveze prema klijentima, a penzije i druga primanja iz budžeta Republike Srbije isplaćuju se i isplaćivaće se u redovnim rokovima. U strukturi aktive značajno je učešće likvidne aktive (gotovine, sredstava na računima banke i hartija od vrednosti Republike Srbije), posluje profitabilno i ostvaruje pozitivne finansijske rezultate.

Dodatno, Narodna banka Srbije svakodnevno i neposredno nadzire poslovanje Banke Poštanske štedionice sa posebnom pažnjom usmerenom na dnevno praćenje svih relevantnih pokazatelja poslovanja, kao i proveru ispunjenosti propisanih regulatornih i supervizorskih zahteva. Narodna banka Srbije preduzetim merama garantuje sigurnost poslovanja s građanima i privredom i ubuduće će, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, nastaviti da prati poslovanje Banke Poštanske štedionice i da preduzima odgovarajuće mere, u cilju očuvanja stabilnosti banke i finansijskog sistema u celini, kao i zaštite interesa deponenata i drugih korisnika finansijskih usluga."

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