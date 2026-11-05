Slušaj vest

Jutros je počela isplata sredstava građanima koji imaju platne račune kod "ALTA Banke" AD Bitolj, a nemaju platne kartice, sa posebnim prioritetom za penzionere i primaoce socijalne pomoći, izjavio je danas guverner Narodne banke Severne Makedonije Trajko Slaveski, saopštila je centralna makedonska banka.

On je na sastanku sa predsednicom Unije penzionerskih udruženja Makedonije Stankom Trajkovom i direktorom Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Nikolom Memovim, rekao da se isplata odvija bez problema.

Dodao je da iako je danas putem SMS poruka pozvano oko 400 građana, šalteri uslužuju i građane koji nisu ostavili kontakt telefon i došli su sami da podignu sredstva.

U skladu sa utvrđenim ograničenjima, građani mogu podići do 20.000 dinara, u okviru maksimalno dozvoljenog iznosa u periodu od dve nedelje.

Guverner je istakao da Narodna banka radi i na stvaranju uslova za organizovanje plaćanja preko šaltera u drugim gradovima u zemlji, kako bi se penzionerima i korisnicima socijalne pomoći olakšao pristup njihovim sredstvima.

- Razumemo zabrinutost i potrebu građana da imaju pristup svojim sredstvima, posebno kada je reč o penzijama, platama i sredstvima namenjenim za zadovoljavanje svakodnevnih životnih potreba. Želeo bih još jednom da naglasim da se sredstva klijenata i dalje nalaze na njihovim računima kod "ALTA Banke" AD Bitolj - rekao je Slavevski.

Prema njegovim rečima, privremena ograničenja se odnose na način raspolaganja sredstvima i uvedena su kako bi se očuvala likvidnost i stabilnost banke i zaštitili interesi svih njenih klijenata.

Vlasnik Alta banke AD Bitolj je Alta banka a.d Beograd, kojoj je Narodna banka Srbije 30. oktobra oduzela dozvolu za rad.