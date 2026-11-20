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Najviše plaćena zanimanja u Nemačkoj u 2026. godini uglavnom su u medicini, bankarstvu, vazduhoplovnoj i svemirskoj industriji, kao i informacionim tehnologijama, dok medijalna bruto godišnja zarada zaposlenih u zemlji iznosi 53.900 evra, pokazuje izveštaj platforme Stepstoun.

Od bruto godišnje zarade od 53.900 evra u Nemačkoj ostaje približno 34.400 evra neto, odnosno oko 2.865 evra mesečno.

Analiza je zasnovana na 1,3 miliona podataka o zaradama i obuhvata razlike između profesija, privrednih grana, veličine kompanija i saveznih pokrajina, prenosi Handelsblat.

Na vrhu liste nalaze se lekari, čija medijalna godišnja zarada premašuje 100.000 evra.

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Među posebno dobro plaćenim zanimanjima su specijalisti interne medicine, sa medijalnom zaradom od 102.500 evra, rukovodioci sektora sa 80.500 evra i inženjeri u razvoju sa 75.500 evra godišnje.

Visoka primanja ostvaruju i zaposleni u informacionim tehnologijama, čija medijalna bruto godišnja zarada iznosi 66.750 evra. Posebno su traženi stručnjaci za veštačku inteligenciju, sajber-bezbednost i analizu podataka.

Prema podacima nemačke Savezne agencije za zapošljavanje, medijalna zarada AI inženjera i stručnjaka za AI promptove iznosi oko 77.800 evra, dok najplaćenija četvrtina zaposlenih u ovoj grupi zarađuje više od 89.400 evra godišnje.

Zaposleni na rukovodećim pozicijama zarađuju medijalno 62.000 evra godišnje, oko 21 odsto više od onih koji nemaju rukovodeću funkciju.

Visoko obrazovanje takođe donosi prednost: zaposleni sa fakultetskom diplomom imaju medijalnu zaradu od 68.250 evra, dok je kod onih bez visokoškolskog obrazovanja taj iznos 51.200 evra.

Među dobro plaćenim zanimanjima bez fakultetske diplome izdvajaju se servisni tehničari, sa 56.250 evra, i majstori automehaničari, sa 54.500 evra.

Posmatrano po privrednim granama, bankarski sektor nudi najviše zarade, sa medijalnih 70.250 evra godišnje, što je više od 30 odsto iznad nacionalnog proseka.

Foto: Shutterstock

Visoko su pozicionirane i vazduhoplovna i svemirska industrija, kao i osiguranje, dok je ugostiteljstvo na dnu liste, sa medijalnom zaradom od 45.500 evra.

Visoka primanja u pojedinim sektorima povezana su sa složenošću poslova, visokim nivoom odgovornosti i strogim regulatornim

Razlike su primetne i u zavisnosti od veličine poslodavca.

Zaposleni u kompanijama sa više od 5.000 radnika zarađuju medijalno 63.000 evra godišnje, dok je u preduzećima sa najviše 50 zaposlenih taj iznos 48.800 evra.

Prema oceni stručnjaka Stepstouna, velike kompanije imaju veću finansijsku mogućnost da ponude konkurentne zarade, ali manjim poslodavcima u privlačenju radnika mogu da pomognu i dobri uslovi rada, fleksibilnost i mogućnosti profesionalnog razvoja.