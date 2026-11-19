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Napojnice, koje su dugo predstavljale uobičajen način nagrađivanja dobre usluge u ugostiteljstvu, sve češće izostaju. Posebno je primetan njihov pad među mlađim gostima, na šta je ukazala i jedna konobarica, tvrdeći da upravo od njih najčešće ne dobija nikakav dodatni iznos. O ovoj temi povela se rasprava na društvenim mrežama, a stručnjak za hotelijerstvo Michael Bauer smatra da iza ove promene stoji nekoliko razloga – od rasta troškova života i smanjenja kupovne moći do sve manjeg poštovanja prema radu zaposlenih u ugostiteljstvu.

Nezadovoljstvo zbog sve ređeg ostavljanja napojnica jedna konobarica odlučila je da podeli u videu na TikToku. Kreatorka sadržaja @mayaa.zrr, koja se, pored ostalih obaveza, bavi i ugostiteljstvom, požalila se na ponašanje gostiju, posebno mlađih, za koje kaže da joj često ne ostavljaju nikakvu napojnicu. „Ljuta sam i moram jednom da progovorim o tome. Šta se dogodilo s napojnicama među mladima?“, upitala je u videu.

Prema njenom mišljenju, mogućnost zarade od napojnica jedan je od važnih razloga zbog kojih se ljudi odlučuju za rad u ugostiteljstvu. Smatra da bi oni koji nisu spremni da ostave dodatni iznos trebalo da razmisle o nekom drugom, manje zahtevnom studentskom ili dodatnom poslu. - Imam osećaj da napojnicu od mladih ostavljaju samo oni koji i sami rade u ugostiteljstvu. To me ljuti. Smatram da je to nepoštovanje, poručila je.

Većina smatra da je napojnica znak poštovanja

Objasnila je i da sama redovno ostavlja napojnicu, ali da njena visina zavisi od toga kakvu je uslugu dobila. - Naravno, to zavisi i od kvaliteta usluge. Ako je usluga loša, ostaviću manje, ali ću uvek ostaviti nešto, rekla je. Na kraju videa, koji je u međuvremenu obrisala, pozvala je pratioce da podele svoja iskustva i kažu da li i oni ostavljaju napojnicu.

Njena objava izazvala je brojne komentare i podelila korisnike TikToka. Dok su joj mnogi pružili podršku, drugi su istakli da zaposleni ne bi trebalo da očekuju dodatni novac za posao za koji već primaju platu. „Radim u lekarskoj ordinaciji i ni ja ne dobijam napojnicu“, napisala je jedna korisnica. Sličan stav izneo je i drugi komentator, koji smatra da napojnice nisu potrebne jer zaposleni već primaju redovnu platu. „Pa vi imate svoju platu. Ni ja ne dobijam napojnicu za svoj posao“, poručio je.

Foto: Wavebreak Media LTD / Wavebreak / Profimedia

Ipak, deo korisnika razumeo je nezadovoljstvo konobarice. Među onima koji su se uključili u raspravu bili su i frizeri i zanatlije, koji su primetili da se slične promene dešavaju i u njihovim delatnostima. Jedan korisnik, koji radi kao monter, napisao je da i njemu klijenti sve ređe ostavljaju napojnicu. „Već se obradujem kada mi neko ponudi nešto da popijem“, naveo je.

"Gosti dolaze ređe, manje troše i ostavljaju manje napojnica"

O razlozima zbog kojih se menjaju navike gostiju govorio je i Michael Bauer, stručnjak za hotelijerstvo i uslužne delatnosti. Finansijska situacija građana jedan je od faktora koji se često pominju u raspravama o napojnicama. Jedan korisnik TikToka upozorio je da sve manje ljudi može sebi da priušti dodatni trošak, a Bauer se slaže s takvom procenom.

U razgovoru za Frankfurter Rundschau, medij iz izdavačke kuće Ippen.Media, istakao je da su cene u ugostiteljstvu tokom poslednjih godina znatno porasle. Zbog skupljih restoranskih usluga, gosti, prema njegovom mišljenju, sve više vode računa o potrošnji, što se odražava i na iznose koje ostavljaju osoblju. „Gosti dolaze ređe, manje troše i ostavljaju manje napojnica“, objasnio je Bauer.

Komentarisao je i najavljeno smanjenje stope poreza na dodatu vrednost od januara 2027. godine. Ne očekuje da će ugostitelji poresku olakšicu preneti na goste kroz niže cene, već smatra da će je zadržati za sebe. „Ugostitelji će je zadržati za sebe“, rekao je.

Bauer smatra da slabija kupovna moć i rast cena ne objašnjavaju u potpunosti zašto gosti sve ređe ostavljaju napojnice. Prema njegovoj proceni, promenio se i odnos društva prema uslužnim delatnostima, a ta promena posebno je vidljiva među mlađim generacijama. „U ugostiteljstvu svedočimo padu vrednovanja ovog zanimanja“, upozorio je.

Kako objašnjava, starije generacije i dalje u većoj meri cene uslugu i trud zaposlenih, dok mlađi ljudi sve češće posao konobara i drugih ugostiteljskih radnika smatraju nečim što se podrazumeva. Posebno je istakao zahtevnost rada u restoranima, gde zaposleni često rade u večernjim satima, odnosno u vreme kada bi mogli da budu sa svojim porodicama ili da uživaju u slobodnom vremenu.

- Ljudi koji uveče rade u ugostiteljstvu obavljaju izuzetno težak posao. Odriču se svog slobodnog vremena kako bi nas usluživali. A šta dobijaju zauzvrat? Često samo frustraciju, rekao je Bauer.

Digitalno plaćanje stvara dodatni pritisak na goste

Upozorio je i na začarani krug koji može nastati između gostiju i zaposlenih. Konobari primećuju kada su gosti neljubazni ili ne žele da ostave napojnicu, a takva iskustva mogu uticati na njihovo raspoloženje i odnos prema narednim gostima. S druge strane, ljubaznost i predusretljivost zaposlenih mogu podstaći goste da ostave veću napojnicu.

Vranjci često ostavljaju bakšiš konobarima Foto: Kurir/T. S.

Na navike ostavljanja napojnica utiče i sve rasprostranjenije digitalno plaćanje. Istraživanje kompanije Lightspeed iz 2025. godine pokazalo je da se četvrtina ispitanika, odnosno 25 odsto, oseća pod pritiskom kada im se tokom digitalnog plaćanja ponude unapred određeni iznosi za ostavljanje napojnice. Takve opcije mogu dodatno uticati na iskustvo plaćanja, naročito kod gostiju koji nisu sigurni da li bi trebalo da ostave napojnicu i koliki bi iznos bio primeren.

Bauer, međutim, smatra da značaj napojnice prevazilazi njenu novčanu vrednost. Ona je, prema njegovom mišljenju, način na koji gost pokazuje da ceni trud osobe koja ga je uslužila.

- Napojnica je više od samog novca – ona predstavlja priznanje za obavljeni posao i osobu koja ga je obavila, naglasio je.

Dodao je da takav vid iskazivanja poštovanja postepeno nestaje iz društva. Pritom problem ne vidi samo u odnosu gostiju prema zaposlenima već i u radnom okruženju, u kojem, kako smatra, često nedostaje priznanje za dobro obavljen posao, pa čak i obična pohvala nadređenih.

- U nemačkom jeziku postoji reč: pohvala. Takve reči ne koštaju ništa, ali znače sve, zaključio je Bauer.