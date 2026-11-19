Novčanik
Sutra stiže novac ovim građanima u Srbiji: Proverite da li ste na listi za isplatu
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Redovna novčana naknada za nezaposlena lica za mesec oktobar biće isplaćena u petak, 20. novembra, preko Banke Poštanska štedionica, saopštila je danas Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ).
Kako se dodaje, NSZ će preko Banke Poštanska štedionica isplatiti i privremenu novčanu naknadu za mesec oktobar 2026. godine.
NSZ precizira da će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u subotu, 21. novembra 2026. godine.
Kurir Biznis/Tanjug
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