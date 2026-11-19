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U trenutku kada Srbija prolazi kroz promene, Austrija prepoznaje EXPO 2027 u Beogradu kao priliku za dalje unapređenje bilateralnih odnosa, uspostavljanje novih partnerstava i doprinos stvaranju stabilnog privrednog okruženja koje podstiče dugoročni razvoj.

Učešće Austrije potvrđuje njenu dugoročnu posvećenost Srbiji i uverenje da su međunarodna saradnja, pouzdana partnerstva i nove ekonomske mogućnosti posebno važni u periodima promena. Na izložbi EXPO 2027 Austrija će predstaviti svoja dostignuća u oblasti inovacija, tehnologije, privrede, kulture i turizma, oslanjajući se na dugogodišnje odnose sa Srbijom i širim regionom Zapadnog Balkana.

Učešće Austrije organizuju Savezno ministarstvo za privredu, energetiku i turizam Austrije (BMWET) i Privredna komora Austrije (WKÖ).

Za Austriju, EXPO 2027 nije samo međunarodna izložba, već i platforma za otvaranje novih mogućnosti, konkretnu saradnju i uspostavljanje dugoročnih veza između kompanija, inovatora, istraživačkih institucija i ljudi. Međunarodna partnerstva imaju važnu ulogu u obezbeđivanju kontinuiteta, jačanju poverenja i otvaranju novih perspektiva.

- Austria. Join the Flow nije samo naziv našeg paviljona, već odražava i način na koji vidimo odnose sa Srbijom. Dunav vekovima povezuje naše dve zemlje, a danas se ta povezanost ogleda u privredi, inovacijama, investicijama, turizmu, kulturi i ljudima. Učešćem na izložbi EXPO 2027 želimo da dodatno učvrstimo postojeće veze i otvorimo nove mogućnosti za saradnju i razmenu u čitavom regionu. Austrija će se predstaviti kao otvoren, inovativan partner okrenut budućnosti. Koncept našeg nastupa zasniva se na brojnim vezama koje decenijama povezuju Austriju i Srbiju, izjavio je Filip Gadi (Philipp Gady), komesar sekcije Republike Austrije za EXPO 2027.

Inovacije u središtu austrijskog paviljona

Jedan od centralnih sadržaja austrijskog paviljona biće Innovation Lab, koji će posetiocima omogućiti da se na interaktivan način upoznaju sa austrijskim tehnologijama i rešenjima od značaja za budućnost. Program će obuhvatiti inovacije iz oblasti veštačke inteligencije i inovacija zasnovanih na podacima, poluprovodnika i elektronskih sistema, nauka o životu i biotehnologije, energetike i tehnologija zaštite životne sredine, mobilnosti, svemirskih i vazduhoplovnih tehnologija, napredne proizvodnje i robotike, kvantnih tehnologija i fotonike, kao i naprednih materijala. Tokom 93 dana trajanja izložbe EXPO 2027, postavke će se redovno menjati, omogućavajući velikom broju austrijskih kompanija i istraživačkih institucija da predstave svoj rad međunarodnoj publici.

- Austrijski pristup zasniva se na otvorenosti, transparentnosti i predstavljanju opipljivog sadržaja. Paviljon će biti mesto na kojem će posetioci moći neposredno da se upoznaju sa inovativnim idejama, kompanije i institucije da se povežu sa potencijalnim partnerima, a međunarodni standardi da se povežu sa potencijalima lokalnog i regionalnog tržišta, izjavio je Alf Netek, zamenik komesara sekcije Republike Austrije za EXPO 2027.

Snažne ekonomske veze i nove mogućnosti

Austriju i Srbiju već povezuju snažni ekonomski odnosi. Prema podacima Trgovinskog odeljenja Ambasade Austrije u Beogradu i preliminarnim podacima za 2025. godinu, austrijske kompanije investirale su približno 4,1 milijardu evra u Srbiju, čime je Austrija treći najveći strani investitor u zemlji. U Srbiji trenutno posluje oko 870 austrijskih kompanija koje zapošljavaju više od 26.000 ljudi. Tokom 2025. godine, austrijske kompanije izvezle su u Srbiju robu u vrednosti od oko 1,2 milijarde evra.

EXPO 2027 pruža priliku za dalje razvijanje postojeće saradnje i uspostavljanje novih poslovnih veza između austrijskih i srpskih kompanija, kao i drugih partnera širom regiona. Fokus je na konkretnoj saradnji i obostranoj koristi: povezivanju inovativnih kompanija sa potencijalnim partnerima, stvaranju novih poslovnih prilika i povezivanju austrijskog znanja i stručnosti sa talentima iz Srbije i širim regionalnim tržištem.