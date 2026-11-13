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Isplata osiguranih depozita klijentima Alta banke u stečaju počeće danas u ekspoziturama Poštanske štedionice.

Poštanska štedionica je otvorila onlajn portal na kojem je moguće zakazati termin za isplatu osiguranih iznosa u odabranoj ekspozituri da bi isplata bila bez gužve i što efikasnija.

Portal je dostupan na veb sajtu Poštanske štedionice www.posted.co.rs.

Agencija za osiguranje depozita, kao stečajni upravnik Alta banke, saopštila je da su ekspoziture Poštanske štedionice blagovremeno snabdevene potrebnom količinom gotovine iz namenskog Fonda za osiguranje depozita.

Pravo na isplatu osiguranog iznosa od 50.000 evra po deponentu imaju fizička lica, preduzetnici i mikro, mala i srednja pravna lica.

Isplatna mesta odabrana su po rasporedu nekadašnje mreže Alta banke, koja je obuhvatala 19 ekspozitura - sedam u Beogradu i 12 u drugim gradovima, uz dodatne kapacitete Poštanske štedionice u mestima u kojima postoji potreba klijenata.

U Novom Sadu za isplatu će biti angažovano svih sedam ekspozitura Poštanske štedionice, dok su u Nišu predviđene tri ekspoziture, u odnosu na jednu koju je imala Alta banka. Isplata je organizovana i u Somboru, gde Alta nije imala ekspozituru, ali postoji značajan broj njenih klijenata.

U Beogradu je za isplatu predviđena 31 ekspozitura, uz novootvorenu specijalizovanu ekspozituru u centrali Poštanske štedionice, u Ulici kraljice Marije 3, sa 28 isplatnih šaltera, namenjenu isključivo ovom poslu.

Građani za isplatu, pored važeće lične karte ili pasoša, treba da ponesu na uvid i originalnu ispravu o računu ili depozitu u Alta banci. To može biti ugovor o tekućem računu, depozitu ili štednji, štedna knjižica, kartica tekućeg dinarskog ili deviznog računa ili druga valjana isprava kojom se dokazuje potraživanje, u skladu s uputstvima Agencije za osiguranje depozita.

Preduzetnici i mikro, mala i srednja pravna lica takođe dostavljaju originalnu ispravu o računu ili depozitu, uz ličnu ispravu zastupnika, odnosno ovlašćenog lica, kao i OP obrazac u originalu ili overenoj kopiji. Kada zahtev podnosi lice koje nije registrovani zastupnik, potrebno je i odgovarajuće ovlašćenje.

Za prenos sredstava u evrima u drugu domaću banku treba pripremiti i uputstvo banke kod koje je otvoren devizni račun.

Alta banka je u stečaju od 3. novembra ove godine, a pravo na podnošenje zahteva za isplatu traje do 3. novembra 2029. godine.