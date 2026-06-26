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ALTA banka, nacionalna avio-kompanija Air Serbia i Visa ozvaničile su danas strateško partnerstvo potpisivanjem Pisma o namerama (Letter of Intentions). Ovim dokumentom postavljen je temelj za razvoj jedinstvenog finansijskog proizvoda na domaćem tržištu, nove co-branded Visa kartice, koja će klijentima omogućiti direktnu vezu između svakodnevne potrošnje i programa lojalnosti nacionalne avio-kompanije.

Foto: Promo

Pismo o namerama potpisali su dr Una Sikimić, predsednica Izvršnog odbora ALTA banke, Jirži Marek, generalni direktor kompanije Air Serbia i Bojan Pantović, član Izvršnog Odbora ALTA banke.

Fokus na klijente i vrhunsko korisničko iskustvo

Ovo partnerstvo predstavlja prirodan nastavak posvećenosti ALTA banke da svojim klijentima pruži više od standardnih bankarskih usluga. Nova kartica neće biti samo sredstvo plaćanja, već nezaobilazan saputnik na putovanjima i ključ koji otključava ekskluzivne pogodnosti. Vizija je da bankarske proizvode integrišemo u svakodnevne životne navike klijenata, omogućavajući im da kroz redovne kupovine brže ostvaruju nagrade i benefite u okviru programa lojalnosti Air Serbia.

„U ALTA banci klijenti i njihove potrebe su uvek na prvom mestu. Svaka odluka koju donosimo i svako partnerstvo koje gradimo usmereni su na to da bankarsko iskustvo učinimo jednostavnijim i efikasnijim, kroz rešenja koja podižu kvalitet usluge koju pružamo. Upravo zato partnerstva biramo promišljeno i razvijamo dosledno, sa jasnim ciljem i merljivim rezultatima.

Saradnja sa Air Serbia i kompanijom Visa omogućava nam da kroz sinergiju različitih usluga ponudimo rešenja koja su prirodan deo svakodnevnog života i koja klijentima donose konkretnu korist. Naša ambicija je da upravo kroz ovakve inicijative budemo korak ispred njihovih očekivanja”, istakla je dr Una Sikimić.

Foto: Promo

Povodom ovog strateškog partnertsva. Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije je izjavio: „Saradnja sa Alta Bankom deo je naših aktivnosti usmerenih ka unapređenju korisničkog iskustva i približavanju programa lojalnosti Elevate široj bazi putnika. Naš cilj je da program postane deo svakodnevnog života korisnika, kroz pogodnosti koje prevazilaze samo putovanja. Nova co brand kartica dodatno će olakšati prikupljanje poena i doneti dodatnu vrednost u svakodnevnim aktivnostima“.

Inovacije i posvećenost korisnicima kao temelj ALTA banke

ALTA banka nastavlja da postavlja visoke standarde u bankarskom sektoru. Kao banka koja je među prvima na tržištu uvela SEPA plaćanja, kontinuirano razvijamo ekosistem koji klijentima štedi vreme i pruža sigurnost. Ova saradnja je jasna potvrda da ALTA banka agilnošću i brzinom donošenja odluka definiše pravac razvoja finansijskog sektora.

Upravo zato, pored najavljene co-branded kartice, ALTA banka uskoro uvodi potpuno nove pakete usluga prilagođene savremenim životnim stilovima. Ovi paketi donose niz dodatnih benefita, a uz već prepoznatljivu dostupnost kroz produženo radno vreme ekspozitura, klijentima je omogućeno bankarstvo koje se u potpunosti prilagođava njihovim potrebama.

Kontinuirano unapređenje usluga i fokus na klijente prate i značajni rezultati, ALTA banka beleži snažan rast, potvrđen titulom najbrže rastuće banke u Srbiji dve godine zaredom, kao i ulaskom među deset vodećih banaka na tržištu.

Foto: Promo

ALTA banka ostaje posvećena kreiranju vrhunske usluge, jer veruju da poverenje koje im klijenti ukazuju zaslužuje najbolje rešenje na tržištu.