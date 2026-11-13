Slušaj vest

Izvršni odbor nemačkog sindikata IG Metall odobrio je 24-časovne štrajkove upozorenja u metalnoj i elektroindustriji, saopšteno je iz ovog sindikata.

Ovom odlukom otvoren je put za celodnevne obustave rada, kao odgovor na odbijanje poslodavaca da iznesu konkretnu ponudu u aktuelnom krugu kolektivnih pregovora. Sindikat tako značajno pojačava pritisak na poslodavce i proširuje proteste radnika.

Prethodno je 464.000 radnika širom Nemačke već učestvovalo u jednosatnim štrajkovima upozorenja, zahtevajući veće plate i sigurniju budućnost.

Nova faza pregovora

„Poslodavci žele da ovaj krug pregovora o platama pretvore u suštinski spor. Više se ne radi samo o novcu i radnim mestima, već o tome da li će kolektivno ugovoreni standardi, pravo na saodlučivanje i pouzdana pravila nastaviti da važe i u budućnosti.

Svako ko želi da naruši kolektivno ugovorene standarde, iznese nepovoljnu ponudu, ograniči prava na saodlučivanje i prebaci odlučivanje sa kolektivnih ugovora na pojedinačne kompanije, napada same temelje kolektivnog pregovaranja.

Zato sada pojačavamo pritisak i 24-časovnim štrajkovima upozorenja dajemo poslodavcima intenzivan period za razmišljanje. Naši radnici će pronaći samouveren i odgovarajući odgovor na provokacije druge strane“, izjavila je Kristijane Bener, prva predsednica sindikata IG Metall.

Poslodavci do sada sindikatu nisu predstavili konkretnu pregovaračku ponudu. Umesto toga, tražili su načine da kompanijama omoguće zaobilaženje kolektivno ugovorenih pravila, bez preuzimanja obavezujućih ustupaka.

Nasuprot tome, IG Metall je razvio paket mera usmerenih ka budućnosti, koji kompanijama u opravdanim i ograničenim slučajevima omogućav a veću fleksibilnost. Međutim, takva fleksibilnost bila bi uslovljena obavezujućim obavezama u pogledu investicija, očuvanja proizvodnih lokacija i zapošljavanja, uz pravo radnika na saodlučivanje i nadzor nad sprovođenjem dogovora.

Traže povećanje plata od pet odsto

IG Metall od poslodavaca zahteva povećanje plata od pet odsto, kao i kolektivni ugovor kojim bi se garantovala sigurnost radnih mesta, učešće zaposlenih u dobiti i dodatna socijalna komponenta za radnike sa najnižim primanjima.

Poslodavci trenutno nude jednokratnu isplatu od nekoliko stotina evra, koja bi mogla da bude ukinuta, kao i povećanje plata od 1,3 odsto tokom leta 2028. godine.

„Predstavili smo uravnotežen kolektivni ugovor sa rešenjima usmerenim ka budućnosti, kojima se obezbeđuju sigurnost radnih mesta i finansijska stabilnost. Uprkos velikom broju štrajkova upozorenja, poslodavci nisu napravili ni najmanji pomak u susret radnicima. Umesto traženja rešenja, nude stvarno smanjenje zarada.

Ovim 24-časovnim štrajkovima upozorenja radnici ostvaruju svoje ustavom zagarantovano pravo, koje potvrđuju i najviši sudovi. Oni zahtevaju pravedne zarade za sve, bez obzira na to da li kompanije posluju sa poteškoćama ili ostvaruju dobre rezultate“, izjavila je Nadine Boguslavski, glavna pregovaračica sindikata IG Metall.

Nakon dosadašnjih jednosatnih štrajkova upozorenja, IG Metall ovom odlukom pokreće novu fazu eskalacije protesta.

Odlukom Izvršnog odbora omogućeno je da radnici budu pozvani na celodnevne obustave rada. Međutim, članovi sindikata u kompanijama najpre moraju da glasaju o učešću u štrajku.

Članovi IG Metalla koji budu učestvovali u štrajkovima dobiće od sindikata novčanu naknadu za izgubljenu zaradu.

IG Metall za sada nije izneo dodatne detalje o planovima za organizovanje štrajkova. Četvrta runda pregovora za metalnu i elektroindustriju još nije zakazana.