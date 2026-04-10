Kabinsko osoblje nemačke avio-kompanije Lufthanze u ponoć je započelo štrajk, potvrdila je portparolka sindikata UFO, i otkazane su stotine letova.

Oko 20.000 stjuardesa i stjuarda pozvano je da do 22 sata u petak prekine sa radom.

Sindikat UFO je pozvao na štrajk u nastojanju da prekine zastoj u pregovorima o platama sa Lufthanzinom glavnom avio-kompanijom i njenom regionalnom podružnicom Lufthanzom Sitilajn (Lufthansa CityLine), koja je takođe pogođena štrajkom.

Ovo je treći veliki štrajk ove godine u najvećoj nemačkoj avio-kompaniji, nakon što su održana dva kruga štrajkova pilota.

Haos na aerodromima

U Frankfurtu, najvećem čvorištu avio-kompanije, otkazano je oko 75 odsto od otprilike 350 planiranih Lufthanzinih polazaka, pokazuju redovi letenja na aerodromima, a slična je situacija i sa sletanjima aviona.

Zvanično su pogođeni samo polasci u Nemačkoj, uključujući čvorišta u Minhenu i Frankfurtu, kao i na ostalim aerodromima poput Lajpciga/Halea, Berlina i Štutgarta.

Međutim, s obzirom na to da su neki avioni trenutno na stranim destinacijama, očekuje se da će i brojni povratni letovi za putnike tokom uskršnjih praznika takođe biti otkazani.

Prava putnika

Lufthanza je savetovala putnicima da provere status svog leta pre putovanja, uputivši ih da mogu da naprave novu rezervaciju karata ili da dobiju povraćaj novca.

Poznato je da u slučaju kašnjenja dužeg od tri sata putnici imaju pravo na odštetu. Avio-kompanija im mora obezbediti i alternativni prevoz, kao i obroke i smeštaj gde je to potrebno.

Štrajk je usledio nakon štrajka upozorenja i sindikalnog glasanja koje je ukazalo na snažnu podršku kabinskog osoblja Lufthanze ovakvoj akciji. Sindikat UFO je saopštio da je spor nastao zbog zastoja u pregovorima o kolektivnom ugovoru Lufthanze i činjenice da je kompanija odbila da pregovara o socijalnom planu za Lufthanzu Sitilajn.