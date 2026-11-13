Osnivač kompanije SpejsIks i direktor Tesle Ilon Mask izjavio je da bi mu bila čast da zaposli direktora Nvidije Džensena Huanga, nakon medijskih izveštaja da bi upravni odbor te kompanije mogao da razmatra njegovu smenu.

Finansijski blog Zerohedž objavio je juče na platformi X poruku "Ilone, molim te, zaposli Džensena", na šta je Mask odgovorio: "Bila bi mi čast", prenosi CNBC.

Objava je usledila nakon izveštaja "Volstrit džurnala" da upravni odbor Nvidije razmatra mogućnost sastanka na kojem bi se razgovaralo o budućnosti Huanga na čelu kompanije.

Izveštaj je usledio i nakon pisanja "Njujork tajmsa" o navodnoj vanbračnoj vezi Huanga sa jednom od visokih rukovodilaca kompanije Nvidia.

Ove informacije izazvale su pad akcija kompanije za više od osam odsto u trgovanju nakon zatvaranja berze.

Huang i Nvidija u centru su medijske pažnje od proteklog vikenda, kada je direktor kompanije priznao vezu sa Alis Huang, poslovnim rukovodiocem za koju su američke obaveštajne službe utvrdile da je regrutovalo kinesko Ministarstvo državne bezbednosti.

Prema navodima izvora upoznatih sa obaveštajnim podacima, koje prenosi "Njujork tajms", Alis Huang, poznata i pod kineskim imenom Huang Le, bila je angažovana radi prikupljanja informacija o Džensenu Huangu.

Direktor Nvidije pokušao je da nakon objavljivanja ovih informacija ostavi utisak da se poslovanje kompanije odvija uobičajeno, ali se sada suočava sa zahtevima pojedinih američkih kongresmena da podnese ostavku.

Republikanski senator Kevin Krejmer iz američke savezne države Severna Dakota, član Senatskog odbora za bankarstvo, ponovio je juče zahtev da Huang napusti funkciju, pridruživši se demokratskom kongresmenu Suhasu Subramanjamu iz savezne američke države Virdžinija i republikanskom kongresmenu Donu Bejkonu iz savezne američke države Nebraska, koji se povlači iz Kongresa.

"S obzirom na sopstvenu savest, trebalo bi da podnese ostavku", izjavio je Krejmer.