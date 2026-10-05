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Kompanija SpaceX trenutno ima oko 2.500 otvorenih radnih mesta, ali kandidati koji žele da rade za Ilona Maska moraju da budu spremni na zahtevne razgovore za posao, visoka očekivanja, produženo radno vreme i rad vikendom.

Praktično iskustvo i konkretni rezultati imaju veću težinu od visokih akademskih zvanja. Mask je ranije izjavio i da lično pregleda biografije kandidata, a od budućih zaposlenih traži, kako je opisano, "izuzetnu sposobnost“.

SpaceX, koji je Mask osnovao 2002. godine, danas zapošljava oko 22.000 ljudi sa punim radnim vremenom. Među njima nisu samo inženjeri i programeri, već i tehničari, zavarivači, dizajneri svemirskih odela, pa čak i baristi.

Zajedničko svim pozicijama jeste očekivanje da zaposleni mogu da rade u brzom i zahtevnom okruženju, uz kratke rokove i visoke standarde.

Kolike su plate?

Prema analizi platforme Space Crew koju prenosi Bloomberg, zarade na pojedinim inženjerskim pozicijama u SpaceX nešto su niže od proseka u industriji. Kod softverskih inženjera situacija je drugačija - godišnje plate kreću se između 141.000 i 198.000 dolara, što je oko 15.000 do 25.000 dolara više nego u drugim kompanijama iz svemirskog sektora.

Deo kompenzacije može da uključuje i akcije kompanije, odnosno mogućnost kupovine ili dobijanja akcija nakon određenog perioda.

Diploma nije najvažnija

Operativna direktorka SpaceX Gvin Šotvel ranije je istakla da kompanija traži ljude koji umeju da razmišljaju i uče, a ne nužno kandidate sa najvišim akademskim zvanjima.

Na razgovorima se zato detaljno analiziraju prethodni projekti kandidata. Važno je da pokažu šta su konkretno uradili, kako su rešili problem i kakav je bio rezultat njihovog rada.

Tina Džao, koja je ove godine razgovarala za posao softverskog inženjera, rekla je za Bloomberg da je razgovor bio posebno usmeren na njene prethodne projekte i njen konkretan doprinos.

Radno vreme može biti veoma dugo

U oglasima SpaceX navodi da zaposleni moraju da budu spremni na produženo radno vreme i rad vikendom kada je to potrebno. Prema Bloombergovom izveštaju, mnogi inženjeri rade i do 60 sati nedeljno, a u pojedinim periodima i više.

Mask je još ranije govorio o svom odnosu prema radnom vremenu, poručujući da se velike stvari ne postižu klasičnim radnim vremenom.

Kompanijska kultura je snažno povezana sa njegovim načinom upravljanja. Od zaposlenih se očekuje da stalno preispituju postojeće procese, uklanjaju nepotrebne korake i brzo menjaju odluke kada se pokaže da ne daju rezultat.

Postoje i kritike uslova rada

Bloomberg navodi i kritike bivših zaposlenih, uključujući optužbe za seksualno uznemiravanje i neadekvatno postupanje po prijavama. Osam bivših radnika je 2024. godine pokrenulo postupke zbog navodnog uznemiravanja i odmazde prema zaposlenima koji su ukazivali na probleme.

SpaceX nije odgovorio na Bloombergov zahtev za komentar o praksama zapošljavanja.

Za kandidate izvan SAD postoji još jedan važan uslov. Zbog propisa koji regulišu pristup raketnoj tehnologiji, za pojedine poslove potrebno je američko državljanstvo ili status stalnog rezidenta, odnosno zelena karta.

Rad u SpaceX zato može doneti priliku za rad na nekim od najambicioznijih svemirskih projekata, ali uz cenu koju čine intenzivan tempo, visoka očekivanja i znatno duže radno vreme od uobičajenog.