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Vlada Crne Gore je povećala maksimalne maloprodajne cene peleta za 50 evra po toni. Prema novoj odluci, tona peleta klase A2 može da košta najviše 300 evra, dok je maksimalna cena peleta klase A1 povećana na 320 evra. Nove cene važe za sva pakovanja.

Vlada Crne Gore usvojila je na nedavnoj sednici odluku o izmeni privremenih mera za ograničavanje cena peleta, kojom se povećavaju najviše dozvoljene maloprodajne cene ovog energenta.

Izmenom je propisano da tona peleta klase A2 može da košta najviše 300 evra, umesto dosadašnjih 250 evra, dok je maksimalna cena peleta klase A1 povećana sa 270 na 320 evra po toni.

Odlukom je utvrđeno da se cene ograničavaju određivanjem najvišeg dozvoljenog maloprodajnog iznosa.

- Maloprodajna cena peleta ograničava se određivanjem najvišeg dozvoljenog iznosa i može da bude najviše 300 evra po toni za pelet klase A2, u svim pakovanjima, odnosno 320 evra po toni za pelet klase A1, takođe u svim pakovanjima - navedeno je u odluci.

Odluka je doneta na osnovu Zakona o privremenim merama za ograničavanje cena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, a stupiće na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Podsetimo, prethodno ograničenje maloprodajnih cena peleta uvedeno je u septembru, kada je maksimalna cena peleta klase A2 utvrđena na 250 evra, a klase A1 na 270 evra po toni, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV).