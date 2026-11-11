Drva prešla 10.000, pelet ide i do 52.000 dinara! Pogledajte najnovije cene ogreva
- Milić Erić kaže da je grejanje na drva znatno jeftinije, ali traži više rada, sečenje i prostor za skladištenje.
- Pelet je komforniji i efikasniji, ali skuplji, uz automatizovano sagorevanje i manje čišćenja.
- Erić ističe i da dobra izolacija, stolarija i navike u korišćenju grejanja značajno utiču na potrošnju.
Iako je grejna sezona već uveliko počela, građani koji se greju na drva i pelet i dalje nabavljaju ogrev i dopunjuju zalihe. Međutim, povoljnije ponude nije lako pronaći, a cene se razlikuju u zavisnosti od vrste ogreva, kvaliteta i načina isporuke.
Prema aktuelnim oglasima, kubik ogrevnog drveta u Beogradu dostiže i više od 10.000 dinara, dok se tona peleta prodaju za čak 52.000 dinara.
O tome šta se više isplati, koji energent daje više toplote i od čega zavise efikasnost i kvalitet grejanja, za jutarnji program Kurir televizije govorio je Milić Erić, viši naučni saradnik Instituta za nuklearne nauke "Vinča".
Drvo ili pelet
- Što se tiče grejanja na ogrevno drvo i pelet, rekao bih da ono što je najpristupačnije građanima, to ih najbolje i greje. Naime, ako gledamo isključivo ekonomski aspekt, drvo je kao ogrev značajno jeftinije, a najveći broj korisnika koristi ogrevno drvo. Tržište jeste stabilno, ali drvo zahteva dodatan rad. Vi kupujete velike komade, a potrebno je struganje i cepanje drveta kako bi se drvo adaptiralo našim grejnim uređajima. Takođe, potrebna je prostorija za skladište - započeo je Erić, pa se osvrnuo na pelet:
- Mnogo savremenije i komfornije je grejanje na pelet, ali je i mnogo skuplje. Uređaji koji greju na pelet su znatno efikasniji, automatizovan je proces sagorevanja, mnogo je bolji dotok goriva i vazduha. Sa strane efikasnosti, pelet je mnogo bolji. Takođe, imate rezervoare, pa ne morate da čistite i dopunjujete svaki dan.
Izolacija
Govoreći o načinima grejanja, neizostavna je tema izolacije doma, pa je Erić za Kurir pričao o tome koliko je ona važna kada dođe zima i potrebno je grejanje enterijera.
- Što se tiče zaštite životne sredine, pelet je mnogo bolja opcija jer stvara manje vlage, ujednačenije je gorivo i bolje je kontrolisano sagorevanje, ima manje dimnog gasa i zagađivanja. Termoizolacija našeg prostora, kupovina bolje stolarije, ali i naše navike koje bi trebalo da prihvatimo, naprimer kada držimo prozor na kip duži vremenski period, tako više hladnimo zidove, nego kada bismo otvorili ceo prozor na pet minuta - rekao je Erić.
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