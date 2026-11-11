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Tokom državnog praznika Dana primirja, koji se u Srbiji obeležava 11. novembra, veći deo zaposlenih odmara, ali brojne službe, zdravstvo, policija, mediji i dežurni privredni subjekti moraju da rade punom parom. Za radnike koji tog dana budu na radnom mestu važe posebna zakonska pravila obračuna zarade, ali i stroge radne obaveze.

Državni praznik Dan primirja ove godine pada na radni dan, pa bi svi oni koji ga provedu radno trebalo da dobiju duple dnevnice, koje se isplaćuju kada zaposleni rade na dane koji se obeležavaju neradno, odnosno na državne praznike.

Dan primirja u Prvom Svetskom ratu je državni praznik i zbog toga se praznuje neradno, a mnogi su iskoristili ove dane da naprave pravi mini odmor. Ove godine je 11. novembar pada u utorak.

Duple dnevnice za praznik

Zaposleni ima pravo da odsustvuje sa posla na dan praznika za koji je zakonom propisano da se ne radi, a za one koji rade propisano je da se ostvaruje pravo na naknadu zarade, odnosno ako radi na dan praznika ostvaruje pravo na uvećanu zaradu za rad na dan praznika samo za onoliko dana koliko je Zakonom propisano da se taj praznik praznuje.

S obzirom da je Zakonom propisano da se državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu praznuje jedan dan i pravo na naknadu zarade, odnosno na uvećanu zaradu za rad na ovaj dan državnog praznika zaposleni može da ostvari samo za jedan dan.

Dodatno, poslodavci vam mogu ponuditi i "zamenski" slobodan dan, ukoliko vaše radno vreme ne može drugačije da se organizuje.

Dnevnica se uvećava najmanje 110 odsto

Pravilo Zakona o radu po pitanju finansijske naknade za rad na neradni dan potpuno je jasno i nedvosmisleno.

Poslodavac ima pravo da nekim opštim aktom ili ugovorom o radu predvidi da ta uvećana zarada može da iznosi više od 110%, ali ne manje od toga - objasnio je advokat Bojan Škrkić ranije.

Zakon izričito kaže da poslodavac može svojim opštim aktom da predvidi određena prava zaposlenih koja su veća od onih prava koja su priznata zakonom.

Spajanje prazničnog, noćnog i prekovremenog rada

Zaposleni koji tokom praznika rade u specifičnim smenama imaju pravo na višestruko uvećanje zarade. Inače, ove stavke moraju biti jasno vidljive na papiru.