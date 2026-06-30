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Prema podacima Poreske uprave Crne Gore, kompanija Starlink Montenegro registrovana je 29. aprila, dok je za izvršnog direktora upisan Zdravko Gardović.

Ova kompanija registrovana je kao društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sedištem u Podgorici, na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog.

Za izvršnog direktora firme upisan je Zdravko Gardović, dok je osnovni kapital kompanije, prema registracionim podacima, dva evra.

Kao delatnost kompanije navedene su kablovske, bežične i satelitske telekomunikacione delatnosti, što je u skladu sa poslovnim modelom Starlinka, koji internet usluge pruža preko mreže satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, prenosi Investitor.

Prema podacima Company Wall-a, Starlink Montenegro je u stoprocentnom vlasništvu kompanije Starlink Holdings Netherlands B.V, evropske holding kompanije u okviru korporativne strukture SpaceX-a, čiji je osnivač i vlasnik Ilon Mask.

Iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku delatnost ranije je najavljeno da bi Starlink mogao da počne sa radom u Crnoj Gori do kraja drugog kvartala ove godine. Iz EKIP-a su krajem februara saopštili da je Starlink započeo proceduru registracije preduzeća u Crnoj Gori, kao prvi korak ka sticanju statusa operatora.

Nakon registracije kompanije, sledi prijava za upis u Registar operatora kod EKIP-a, što je neophodan uslov za početak pružanja usluga korisnicima u Crnoj Gori.

Dolazak Starlinka mogao bi biti posebno značajan za područja sa slabijom fiksnom internet infrastrukturom, ruralne krajeve, planinska područja, turističke lokacije i pomorski sektor. Starlinkova tehnologija omogućava pristup internetu preko satelita, bez oslanjanja na klasičnu zemaljsku mrežu.

Starlink je projekat kompanije SpaceX i zasniva se na konstelaciji hiljada satelita koji kruže oko Zemlje i omogućavaju internet pokrivenost na globalnom nivou.