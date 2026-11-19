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Cene osnovnih životnih namirnica i kućnih potrepština nastavljaju da rastu, a najnovija analiza za oktobar pokazuje da je među proizvodima koji su najviše poskupeli sveža paprika, čija se cena gotovo udvostručila. Skuplji su i pojedini komadi svinjskog mesa, čokoladni namaz, pasirani paradajz, med i higijenski ulošci.

Prema istraživanju portala Koliko.hr i Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP), osnovna prehrambeno-higijenska korpa za četvoročlanu porodicu u oktobru je u proseku koštala 499,83 evra, što je 6,97 evra više nego u septembru. Korpa obuhvata 51 proizvod namenjen skromnim prehrambenim i higijenskim potrebama.

Najskuplja osnovna potrošačka korpa bila je u Istarskoj županiji, gde je dostigla 528,70 evra, odnosno 35,70 evra više nego mesec dana ranije. Slede Primorsko-goranska županija sa 513,46 evra, Grad Zagreb sa 512,56 evra i Zadarska županija sa 512,14 evra.

Paprika, svinjsko meso i čokoladni namaz najviše poskupeli

Najjeftinija korpa bila je u Požeško-slavonskoj županiji, gde je koštala 481,70 evra. Slede Brodsko-posavska županija sa 481,96 evra i Virovitičko-podravska županija sa 486,92 evra. Razlika između najskuplje i najjeftinije županije iznosila je 47 evra.

Standardna korpa, koja obuhvata 77 proizvoda i nešto širi izbor namirnica i kućnih potrepština, za četvoročlanu porodicu je u oktobru u proseku koštala 737,82 evra, što je 3,40 evra više nego u septembru.

I u ovoj kategoriji najskuplja je bila Istarska županija, sa korpom od 771,32 evra, dok je najpovoljnija bila Brodsko-posavska županija, gde je korpa koštala 712,48 evra. Razlika između najskuplje i najjeftinije županije povećala se na 58,84 evra.

Osim što je cena sveže paprike gotovo udvostručena, pojedini komadi svinjskog mesa poskupeli su za više od deset odsto, dok je cena popularnog domaćeg čokoladnog namaza porasla za više od šest odsto. Skuplji su i pasirani paradajz, higijenski ulošci i med.

S druge strane, među proizvodima koji su pojeftinili nalaze se stoprocentni sok od jabuke i čajna pašteta.

Na cenu korpe u pojedinim županijama utiču i dostupnost robe, kao i cena najsličnijeg zamenskog proizvoda. Na nivou države zabeležili smo veliko poskupljenje sveže paprike, čija se cena gotovo udvostručila. Pojedini komadi svinjskog mesa skuplji su za više od deset odsto, a popularni domaći čokoladni namaz za više od šest odsto.

Koji proizvodi su pojeftinili?

- Skuplje smo plaćali i pasirani paradajz, higijenske uloške i med. Istovremeno su u proseku pojeftinili neki drugi proizvodi, među kojima su stoprocentni sok od jabuke i čajna pašteta - istakao je Siniša Bogdanić sa portala Koliko.hr.

Predsednica HUZP-a Ana Knežević upozorila je da cene korpi i dalje rastu, ali da bi uvođenje početnih cena trebalo da potrošačima olakša praćenje poskupljenja.

- Kao što vidimo, cene korpi i dalje rastu, ali sada imamo početne cene, pa će potrošačima biti lakše jer će odmah videti koliko je nešto poskupelo. A onima sa niskim krvnim pritiskom neće biti potrebne tablete, jer će im početne cene pomoći da podignu pritisak - prokomentarisala je Knežević.