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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas, 20. novembra, iznosi 117,6412 dinara, što je neznatna promena u odnosu na juče, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru niži za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, a na godišnjem nivou, kao i od početka godine za po 0,3 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,3 odsto i iznosi 107,0049 dinar za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 4,8 odsto, a od početka godine za 6,6 odsto.