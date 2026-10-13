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Bankarski regulatori u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi pojačavaju nadzor nad upotrebom veštačke inteligencije u finansijskom sektoru zbog straha da bi sajber napadi i nekontrolisano delovanje autonomnih AI sistema mogli da ugroze banke i stabilnost finansijskih tržišta.

Američke regulatorne institucije, uključujući Federalne rezerve (Fed), Federalnu korporaciju za osiguranje depozita (FDIC) i Kancelariju kontrolora novca (OCC), ispituju kako banke koriste napredne AI modele, kakve zaštitne mere primenjuju i da li koriste tehnologiju razvijenu u Kini, objavio je danas Rojters, pozivajući se na šest izvora upoznatih sa tim pitanjem.

Autonomni AI agenti

Regulatori se posebno interesuju za autonomne AI agente, koji mogu da obavljaju zadatke uz minimalan ljudski nadzor.

Banke treba da objasne kako ograničavaju ovlašćenja tih sistema, prate njihove odluke i sprečavaju da prekorače dozvoljene granice, kao i da li ljudi zadržavaju kontrolu nad ključnim odlukama i mogu da isključe sisteme kada je to potrebno.

Prema izvorima Rojtersa, upiti su upućeni velikim, srednjim i manjim bankama. Regulatori za sada prikupljaju informacije i još ne propisuju konkretne mere koje banke moraju da primene.

Sajber napadi

U Evropi su nadzorne institucije više usmerene na sposobnost banaka da obnove poslovanje u slučaju ozbiljnog sajber napada.

Britanska centralna banka i Evropska centralna banka (ECB) traže od banaka da unaprede planove za oporavak sistema, jer bi napredak veštačke inteligencije mogao da omogući napade sa ozbiljnim posledicama po finansijske usluge i tržišta.

Britanski regulatori podstiču najveće banke da razviju rezervne sisteme koji su potpuno odvojeni od njihove glavne tehnološke infrastrukture i mogu da preuzmu rad ako primarni sistemi budu kompromitovani.

ECB je u julu bankama dala rok do kraja oktobra da pripreme planove za odbranu od sajber pretnji potpomognutih veštačkom inteligencijom, uključujući unapređenje rezervnih kopija podataka i procedura za oporavak sistema.

Banke u evrozoni takođe treba da evidentiraju gde koriste AI, uključujući usluge spoljnih tehnoloških dobavljača, kako bi utvrdile zavisnosti i obezbedile kontrolisano isključivanje i ponovno pokretanje sistema.