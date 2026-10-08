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U srcu Šumadije, Državni data centar u Kragujevcu postao je simbol tehnološkog napretka i digitalne transformacije, ne samo Srbije, već i čitave južne i jugoistočne Evrope. Ovaj objekat od strateškog značaja pozicionirao je Srbiju kao apsolutnog lidera u oblasti inovacija, informacionih tehnologija i bezbednog skladištenja podataka. Kroz najnovije investicije i proširenje kapaciteta, Kragujevac danas staje rame uz rame sa najmodernijim svetskim IT čvorištima.

Širenje kapaciteta: Novi moduli i infrastrukturni skok

Data centar konstantno raste, a nedavno puštanje u rad novih modula predstavlja ključan korak u njegovoj evoluciji. Ovi najsavremeniji moduli donose dodatne kapacitete, izuzetnu energetsku efikasnost i najviše nivoe bezbednosti (po standardima Tier 4). Zbog takve infrastrukture, kragujevački centar odavno nije namenjen samo čuvanju podataka državne uprave (e-Uprave). On je postao komercijalni magnet koji privlači najveće svetske globalne IT gigante i korporacije koje ovde vide najsigurnije mesto za svoj digitalni kapital.

Foto: Damir Dervišagić, Dmitrijs Kaminskis/Shutterstock

Treći superkompjuter stiže u Kragujevac

Ono što Data centar čini zaista posebnim jeste ulaganje u "mašine budućnosti". Nakon nedavnog puštanja u rad najnovijih sistema, najavljeno je da će u prva tri meseca naredne godine u Kragujevac stići i treći superkompjuter.

Superkompjuteri su zaduženi za rešavanje najkompleksnijih matematičkih, naučnih i inženjerskih problema u deliću sekunde. Oni omogućavaju enormno brzu obradu "Big Data" (velikih podataka), što je apsolutni preduslov za inovacije u medicini, biotehnologiji, meteorologiji i industriji.

Najjača sila u regionu za razvoj veštačke inteligencije (AI)

Kako je naglasio Danilo Savić, direktor kompanije „Data Cloud Technology“ (koja upravlja komercijalnim poslovima centra), instalacija trećeg superkompjutera definitivno će Srbiju učiniti najjačom zemljom u regionu kada je reč o procesorskoj moći.

Foto: Kurir

Glavni cilj ovih ulaganja je obezbeđivanje moćne platforme za ubrzan razvoj veštačke inteligencije. Država je omogućila da domaći naučno-istraživački instituti, univerziteti i startapi potpuno besplatno koriste ove resurse za rad na svojim AI projektima. Sa druge strane, komercijalizacija ovih usluga donosi značajne prihode, čineći Data centar visoko isplativom i samoodrživom investicijom.

Kragujevac danas više nije samo grad industrije i automobila. On je čvorište iz kog Srbija kreće u digitalnu i AI budućnost, čuvajući pritom suverenitet nad sopstvenim podacima.