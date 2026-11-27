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Na prvi pogled deluje kao da je gotovo nemoguće živeti u ovim kućama. Zidovi su pod nagibom, prozori okrenuti prema nebu ili ulici, a čitave građevine balansiraju na jednom uglu. Ipak, u njima ljudi žive već više od četiri decenije.

Čuvene kuće u obliku kocke u Roterdamu delo su holandskog arhitekte Pita Bloma, koji je početkom osamdesetih godina prošlog veka osmislio jedan od najneobičnijih stambenih kompleksa u Evropi.

Izgrađene između 1982. i 1984. godine, ove jarkožute kuće i danas izgledaju futuristički. Kompleks čini 38 stambenih jedinica u obliku nagnutih kocki, podignutih na betonskim nosačima, ispod kojih se nalaze pešačke zone i poslovni prostori.

Blomova ideja bila je da napravi svojevrsnu urbanu šumu. Svaka kuća predstavlja jedno drvo, betonski nosač njegovo stablo, a žuta kocka krošnju. Otuda i naziv kompleksa Blaakse Bos, odnosno šuma Blaak.

Kako izgleda enterijer

Iako spolja deluju prilično skučeno, pojedinačne kuće imaju ukupnu površinu od oko 106 kvadratnih metara, raspoređenih na tri nivoa.Kako navodi ugledni arhitektonski portal ArchDaily, na prvom nivou nalaze se dnevna soba, kuhinja, toalet i prostor za rad. Drugi nivo rezervisan je za dve spavaće sobe i kupatilo, dok je na poslednjem spratu prostor u obliku piramide, koji stanari najčešće koriste kao dečju sobu ili kutak za odmor.

1/4 Vidi galeriju Život u ovim kućama zahteva prilagođavanje Foto: www.viennaslide.com / imago stock&people / Profimedia, Andrea Jemolo / akg-images / Profimedia, Jon Bower / Universal images group / Profimedia

Poslednji sprat je možda i najlepši deo ovih neobičnih domova. Veliki prozori postavljeni pod različitim uglovima pružaju pogled na nebo i okolne zgrade, a tokom sunčanih dana prostorija je gotovo u potpunosti okupana prirodnom svetlošću. Posebno su zanimljivi geometrijski oblici koje formiraju zidovi, prozorski okviri i plafoni.

Pojedini prostori uređeni su minimalistički, sa svega nekoliko komada nameštaja i biljkama, dok drugi imaju izraženu retro estetiku, sa narandžastim, ljubičastim i zelenim detaljima.

Najveći problem je kupovina nameštaja

Život u ovakvom prostoru ipak zahteva određena prilagođavanja. Zbog kosih zidova deo kvadrature nije moguće u potpunosti iskoristiti, a postavljanje klasičnih ormara, visokih polica i drugih standardnih komada nameštaja predstavlja poseban izazov.

Nameštaj po meri, niski kreveti, komode i pažljivo raspoređeni elementi za odlaganje nameću se kao logična rešenja.

Jedini vertikalni zidovi originalne konstrukcije nalaze se u središnjem nosećem delu kuće, u kojem su smešteni ulaz i stepenište.

U ovim kućama možete i da prespavate

Većina kubusnih kuća i danas je u privatnom vlasništvu, ali je jedna od njih, poznata kao Kijk-Kubus, pretvorena u muzej. U potpunosti je opremljena nameštajem kako bi posetioci mogli da vide kako izgleda svakodnevni život u ovako neobičnom prostoru.

U okviru kompleksa od 2009. godine posluje i hostel Stayokay, koji je u avgustu 2026. ponovo otvoren nakon temeljne renovacije.