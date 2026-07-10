Slušaj vest

Konferenciju, koja se ove godine održava u Kragujevcu i Kraljevu, organizuje Super Admin zajednica u partnerstvu sa Državnim data centrom i Naučno-poslovnim centrom „World“, a okuplja stručnjake iz oblasti informacionih tehnologija, sistem administracije i sajber bezbednosti. Skup je zvanično otvorio predsednik Super Admin zajednice Srbije Nenad Nikolin, a u ime Grada Kragujevca, učesnike je pozdravio Marko Janković, član Gradskog veća za investicije i upravljanje projektima. On je istakao značaj koji Državni data centar ima za razvoj grada i Srbije.

Foto: Dejan Đusić

- Za Grad Kragujevac Državni data centar ima poseban značaj. To nije samo mesto gde se čuvaju podaci, već simbol sadašnjosti i budućnosti digitalnog razvoja. Brojne IT kompanije koje posluju ovde doprinose razvoju savremenih tehnoloških rešenja, unapređenju koncepta pametnog grada i bezbednosti podataka. Istovremeno, ovakve konferencije predstavljaju dragocenu priliku za razmenu znanja, iskustava i dobrih praksi - rekao je Janković.

Direktor kompanije Data Cloud Technology, Danilo Savić zahvalio je organizatorima što je Državni data centar u Kragujevcu domaćin ovogodišnje konferencije i istakao da je nedavno pušten u rad treći modul Državnog data centra, koji predstavlja novu generaciju digitalne infrastrukture i platformu za razvoj superkompjuterskih kapaciteta, veštačke inteligencije i visokih tehnologija. Podsetio je i da se uskoro očekuje početak radova "u srcu" Inovacionog distrikta, čija će prva zgrada biti useljena već u septembru, uz veliko interesovanje globalnih tehnoloških kompanija.

Foto: Dejan Đusić

Prema rečima organizatora, "Super Admin Days 2026" nije samo mesto predstavljanja najnovijih tehnoloških dostignuća, već i prostor za razmenu praktičnih iskustava i uspešnih primera primene savremenih IT rešenja u državnoj upravi i privredi. Tokom konferencije biće reči o razvoju i zaštiti IT infrastrukture, primeni veštačke inteligencije u radu sistem administratora i poslovanju, kao i o mogućnostima i granicama njene primene u službi čoveka.