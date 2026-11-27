Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Čileanska Nacionalna ekonomska kancelarija (FNE), regulatorno telo za zaštitu konkurencije, zatražila je danas od suda da američkoj tehnološkoj kompaniji Epl izrekne kaznu od oko 80 miliona dolara (oko 69 miliona evra) zbog zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu operativnog sistema iOS.

Regulator tvrdi da je američki gigant od najmanje 2019. godine ograničavao konkurenciju u distribuciji aplikacija i naplati digitalnih proizvoda unutar aplikacija, čime je programerima i korisnicima nametnuo korišćenje sopstvenih usluga kompanije, prenosi Rojters.

Prema navodima FNE, Epl je sprečavao preuzimanje aplikacija i alternativnih prodavnica aplikacija putem internet pregledača na uređajima Ajfon (iPhone), primoravajući korisnike i programere da se oslanjaju isključivo na njegovu prodavnicu App Store.

Regulator je zatražio da sud naloži kompaniji da omogući instaliranje aplikacija i prodavnica drugih proizvođača, korišćenje alternativnih sistema plaćanja unutar aplikacija, kao i postavljanje dugmadi i linkova koji korisnike preusmeravaju na spoljne sisteme plaćanja bez dodatnih ograničenja.

FNE je takođe zatražio ukidanje pravila kojim Epl zabranjuje programerima da unutar aplikacija obaveštavaju korisnike o alternativnim načinima plaćanja, povoljnijim cenama i promocijama na svojim internet stranicama.

Zatražena kazna odgovara iznosu od 30 odsto prihoda ostvarenih prodajom proizvoda i usluga povezanih sa navodnim kršenjem propisa tokom perioda obuhvaćenog istragom.

Epl je ranije opravdavao ograničenja potrebom zaštite bezbednosti i privatnosti korisnika, ali je čileanski regulator ocenio da su takve mere nepotrebne i nesrazmerne, jer se isti ciljevi mogu ostvariti i uz manje ograničavanje tržišne konkurencije.

Prema podacima regulatora, Epl u Čileu ima stoprocentni tržišni udeo u distribuciji aplikacija za operativni sistem iOS, kao i u distribuciji digitalnih proizvoda koji se plaćaju unutar tih aplikacija.

U slučaju da sud prihvati zahtev regulatora, Epl bi morao da promeni način funkcionisanja svog digitalnog ekosistema na čileanskom tržištu.