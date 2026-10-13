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Smatra da bi veštačka inteligencija (AI) mogla da omogući ljudima da rade manje, dok bi ogromni centri za obradu podataka u budućnosti mogli da se nalaze u svemiru.

U ekskluzivnom intervjuu za Fox News, Bezos je govorio o planovima svoje svemirske kompanije Blue Origin i razvoju veštačke inteligencije te se osvrnuo na političare koji milijardere prikazuju kao negativce, poručivši da uspeh nije zločin.

Sletanje na Mesec planirano za 2028. godinu

Bezos je naglasio da SAD moraju da pobede Kinu u trci za odlazak ljudi na Mesec, izrazivši uverenje da je to ostvarivo do 2028. godine. Prema njegovim rečima, NASA i Blue Origin radiće na tome da osiguraju redovan transport tereta kako bi se na Mesecu uspostavila stalna ljudska baza.

"Otići ćemo i na Mars i raditi sve ostalo, ali prvo moramo ići na Mesec", rekao je Bezos, ukazavši da bi se resursi s Meseca, poput proizvodnje kiseonika i solarnih ćelija iz mesečevog tla, mogli koristiti za dalja svemirska putovanja, prenosi Kliks.

Ljudske radne navike i veštačka inteligencija

Govoreći o vetačkoj inteligenciji, Bezos predviđa da bi rast u produktivnosti mogao da omogući porodicama da žive od jedne plate ili uz kraće radno vreme.

"Neki ljudi će odlučiti da porodicu mogu da izdržavaju radeći samo tri dana u nedelji. To je suština veće produktivnosti", izjavio je Bezos i dodao da bi to moglo dovesti i do manjka radne snage jer ljudi više neće morati da rade više poslova odjednom da bi preživeli.

Na novinarsko pitanje o nedavnim otpuštanjima 30.000 radnika u Amazonu, Bezos je odgovorio da je ta kompanija bila u specifičnoj situaciji jer je tokom pandemije koronavirusa naglo i masovno zapošljavala. Preporučio je blagu državnu regulaciju veštačke inteligencije u njenim početnim fazama.

"Ne želite da zabranite noževe, želite da zabranite ubistva. Država treba da kažnjava zloupotrebe i opasne radnje, a ne da ograničava samu tehnologiju", mišljenja je.

Ekonomija, nekretnine i optužbe na račun milijardera

Komentarišući kritike pojedinih političara na račun bogataša i rast popularnosti socijalističkih ideja, Bezos je priznao da postoje problemi s troškovima života, posebno kada je reč o cenama stanovanja koje mladima onemogućavaju da žive blizu radnog mesta.

Ipak, naglasio je da je problem u ponudi i potražnji na tržištu i da političari koji za sve okrivljuju stanodavce ili bogatstvo zapravo nemaju rešenja.

"Ako političar samo upire prstom i traži krivce, to verovatno znači da nema nikakvo rešenje", ocenio je Bezos.

Detalji o svemirskim projektima i poslovanju kompanije Blue Origin

Govoreći o tehničkim detaljima svoje svemirske kompanije, Bezos je najavio da Blue Origin u decembru planira naredni let rakete New Glenn, nakon što se u maju dogodila eksplozija prilikom testiranja motora. Kompanija gradi tri nove lansirne rampe kako bi povećala broj letova sa 12 na 50 godišnje.

Bezos je otkrio da njegov dugoročni cilj - letovi svakih sat vremena, a potom i svaki minut, izaziva skepsu čak i kod njegovog vlastitog tima.

"Misle da sam lud, ali već sam viđao da se 'lude' stvari ostvaruju", kazao je.

Osnivač Amazona je naveo da je lično uložio 28 milijardi dolara u Blue Origin, dok je kompanija nedavno prvi put prikupila 10 milijardi dolara od spoljnih investitora. Dodao je da bi izlazak kompanije na berzu mogao da usledi tek za nekoliko godina.

Na kraju, u sklopu projekta Sunrise, Blue Origin je podnio zahtev Američkoj saveznoj komisiji za komunikacije (FCC) za lansiranje više od 50.000 satelita koji bi služili kao centri za obradu podataka u orbiti, čime bi se smanjio pritisak na potrošnju električne energije na Zemlji.