U oktobru 2019. godine, Amazon je tužio Pentagon, tvrdeći da je predsednik Donald Tramp blokirao kompaniji dodelu ugovora za obradnu računarsku infrastrukturu vredan 10 milijardi dolara zbog svog neprijateljstva prema The Washington Postu i njegovom vlasniku Džefu Bezosu – kojeg je američki predsednik ismevao kao „Jeffa Boza“.

U to vreme, ovaj spor bio je samo jedan primer gotovo stalnih sukoba između Trampove administracije i korporativne Amerike . Međutim, ovaj incident je ostavio trajan trag na Bezosu , osnivaču Amazona i drugom najbogatijem čoveku na svetu.

Amazon je nedavno platio za emitovanje starih epizoda The Apprentice, Trampovog rijaliti šoua iz perioda 2004–2017 , na Prime Video – još jedan način da se pošalje novac i laskanje predsedniku. U The Washington Postu, Bezos je zaustavio izdavanje uredničke podrške Kamali Haris i naredio odeljku za mišljenja da objavljuje samo članke o „ličnim slobodama i slobodnim tržištima“, obećavši da nikada neće objaviti stavove suprotne ovim principima.

Prema rečima šestoro ljudi koji su blisko sarađivali sa njim u Amazonu, Blue Originu i The Washington Postu, odluke predstavljaju značajan pomak u Bezosovoj strategiji prema Trampu. Ovi ljudi opisuju Bezosovu taktiku kao lukavog kapitalistu koji donosi praktične kalkulacije kako bi zaštitio svoje poslove.

- U to vreme se šalilo da Bezosu nije koštalo 250 miliona dolara da kupi The Post, nego 10 milijardi dolara - rekao je bivši urednik novina Marty Baron za Financial Times.