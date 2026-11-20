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Skijanje može biti prilično skup zimski odmor, posebno kada se saberu troškovi smeštaja i ski-pasa. Međutim, nisu sva evropska skijališta podjednako skupa. Novo istraživanje pokazalo je da se na pojedinim destinacijama za smeštaj i dnevni ski-pas može izdvojiti tek nešto više od 40 evra po osobi, dok na najskupljim skijalištima taj iznos premašuje 300 evra.

Platforma za pretragu smeštaja za odmor Holidu objavila je listu najpovoljnijih i najskupljih evropskih skijališta za sezonu 2026/2027, zasnovanu na analizi 265 skijališta sa najmanje 20 kilometara staza.

Rezultati su pokazali da Francuska ubedljivo dominira među najpovoljnijim destinacijama. Čak devet od deset najjeftinijih skijališta nalazi se upravo u toj zemlji, dok su među najskupljima skijališta u Švajcarskoj, Italiji i Austriji.

Kako su izračunate cene?

U istraživanju su upoređene cene smeštaja po osobi i jednodnevnih ski-pasova za odrasle. Analizirana su dva perioda: od 21. do 27. decembra 2026. godine, kada je potražnja veća, i od 22. do 28. marta 2027. godine, kada su cene uglavnom niže. Za svako skijalište izračunat je prosečan dnevni trošak po osobi na osnovu cena u oba perioda.

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Važno je napomenuti da navedeni iznosi uključuju smeštaj i ski-pas, ali ne i prevoz, hranu, iznajmljivanje opreme ili druge troškove. Takođe, reč je o prosečnim cenama, pa stvarni troškovi mogu biti viši ili niži, u zavisnosti od termina putovanja.

Šta nude najpovoljnija skijališta?

Roubion les Buisses nalazi se na otprilike sat vremena vožnje od Nice i raspolaže sa 30 kilometara skijaških staza. Već je bio proglašen najpovoljnijim evropskim skijalištem u sezoni 2023/2024.

Ovde se mogu pronaći staze za skijaše različitih nivoa iskustva, od početničkih do zahtevnijih. Jednodnevni ski-pas košta 20 evra, dok se cene smeštaja kreću od 15 do 26 evra po osobi za noćenje, u zavisnosti od termina.

Drugo mesto zauzeo je Réallon, smešten iznad jezera Serre-Ponçon u francuskim Alpima. Ima 30 kilometara staza, a posebno bi mogao da odgovara onima koji žele mirnije skijanje, bez velikih gužvi. Smeštaj se ovde može pronaći i za manje od 20 evra po osobi, dok dnevni ski-pas u glavnoj sezoni košta 29,90 evra, a van nje 24 evra.

Na trećem mestu nalazi se Gresse en Vercors, oko 45 minuta vožnje od Grenobla. Skijalište ima 20 kilometara staza za alpsko skijanje i oko 50 kilometara staza za nordijsko skijanje. Popularno je među porodicama i početnicima. Dnevni ski-pas košta 27 evra u glavnoj sezoni, odnosno 23 evra van nje, dok se cene smeštaja kreću od 17 do 31 evra po osobi.

Četvrto mesto drži Le Mourtis, a na petom je Sierra de Bejar u Španiji - jedino skijalište na top 10 listi koje nije u Francuskoj.

A gde je skijanje najskuplje?

Na drugom kraju liste nalazi se švajcarski Zermat, gde prosečan dnevni trošak smeštaja i ski-pasa iznosi čak 303,86 evra po osobi. To je više od sedam puta skuplje od najpovoljnijeg skijališta na listi.

Zermat je poznat po pogledu na Materhorn, visokoplaninskim stazama i luksuznom smeštaju. Skijalište raspolaže sa 200 kilometara staza, a samo dnevni ski-pas u glavnoj sezoni košta 111,28 evra.

Foto: Dado Djilas

Na drugom mestu je italijanska Kortina d'Ampeco (Cortina d'Ampezzo), jedno od najpoznatijih skijališta u Dolomitima, sa prosečnim dnevnim troškom od 290,50 evra. Treće mesto zauzima Gitschberg Jochtal u italijanskom Južnom Tirolu, gde je potrebno izdvojiti 271,50 evra dnevno.

Kada se najviše isplati otići na skijanje?

Istraživanje je pokazalo da termin putovanja može značajno da utiče na ukupne troškove. Na primer, u Zermatu smeštaj u glavnoj sezoni košta oko 244 evra po osobi za noćenje, dok van sezone cena pada na približno 154 evra. Jeftiniji su i ski-pasovi, koji umesto 111,28 evra koštaju 98,44 evra.

Slično je i u Kortini d'Ampeco, gde je razlika još izraženija. Smeštaj u glavnoj sezoni može da košta oko 308 evra po osobi za noćenje, dok van sezone cena pada na približno 113 evra. Za one koji planiraju skijanje, to znači da izbor termina može biti podjednako važan kao i izbor samog skijališta.

Ipak, prilikom poređenja cena treba uzeti u obzir i udaljenost od Srbije, troškove putovanja, kao i veličinu i ponudu skijališta. Najjeftinija destinacija na papiru ne mora nužno da bude i najpovoljnija opcija za celokupan odmor.