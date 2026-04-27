Vlasinska visoravan, prepoznata po očuvanoj prirodi i jezeru, ulazi u novu etapu razvoja turizma. Na Vlasini do sada nije postojao ski-centar razvijen u punom obimu, iako su posetioci godinama koristili lokalne staze za skijanje, poput Pejinih vodenica.

Ipak, najnovija odluka Vlade Srbije ukazuje na to da je načinjen prvi korak ka realizaciji velikog skijaškog kompleksa. Naime, tokom aprila Vlada je donela rešenje kojim se utvrđuje javni interes za eksproprijaciju zemljišta u KO Vlasina Okruglica, sa ciljem izgradnje skijališta.

Prema Planu generalne regulacije za Vlasinu Okruglicu iz 2012. godine, na toj lokaciji predviđena je izgradnja kompletne infrastrukture za zimski turizam, mreža ski-staza za alpsko skijanje, žičare i ski-liftovi koji će povezivati niže i više zone, kao i dodatni sadržaji, uključujući parking i pristupne saobraćajnice.

Kao korisnik eksproprijacije određena je Opština Surdulica, koja će stupiti u kontakt sa vlasnicima parcela radi postizanja dogovora o isplati naknade po tržišnim uslovima.