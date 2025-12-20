Slušaj vest

U Austriji dnevne karte često koštaju oko 80 evra, dok se u Švajcarskoj penju i preko 100 evra, ali Teležijet, u kantonu Vale već 20 godina prkosi tom trendu.

U Teležijetu, koji se nalazi u švajcarskom kantonu Vale, posetioci mogu besplatno koristiti staze i žičare tokom svih radnih dana. Ovaj jedinstveni model omogućavaju donacije i izuzetno angažovanje operatera Alaina Bosca.

Malo skijalište, koje se prostire na nadmorskoj visini od 1300 do 1800 metara, postoji još od 1960-ih godina i tada je bilo jedno od prvih takve vrste u Švajcarskoj. Prvobitno je čak postojao plan da se Teležijet poveže sa Portes du Soleil, jednim od najvećih skijališta na svetu.

"Iz raznih razloga to se nije dogodilo. Malo mesto ostalo je izolovano. Tokom 1970-ih i 80-ih doživelo je procvat, pre nego što je izgubilo na značaju i na kraju se moralo zatvoriti", ispričao je Bosco za francuski portal Bfmtv, prenosi Index.

Preokret se dogodio 2004. godine dolaskom Bosca. Uspešni preduzetnik u oblasti nekretnina, sa korenima u Valaisu, odlučio je da oživi napušteno područje. U blizini zastarelih žičara otvorio je luksuzni hotel sa prepoznatljivim sobama u obliku igloa. Uspeh hotela motivisao ga je da o svom trošku obnovi dve skijaške žičare i učini ih besplatnim za sve posetioce.

Malo, ali odabrano

Iako Teležijet ne nudi prostranstva poput velikih skijaških centara, ponuda za besplatno skijalište je izvanredna. Posetiocima je na raspolaganju oko osam kilometara staza, dve vučnice, kao i dodatni zimski sadržaji poput staza za skijaško trčanje i krpljenje. Vlasnik Bosco svesno se drži neprofitnog pristupa. Ističe da su mu radost skijanja i ideja da zimski sportovi budu dostupni svima na prvom mestu, čak i ako projekat nije ekonomski isplativ.

Godišnji troškovi održavanja staza, rada žičara i osiguranja, prema medijskim izveštajima, iznose oko 60.000 franaka, od čega otprilike polovinu pokriva sam Bosco.