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Dobra vest za sezonu 2026/2027. jeste da su cene ski-karata na mnogima omiljenom Kopaoniku ostale na prošlogodišnjem nivou, dok se među povoljnijim domaćim opcijama izdvaja Stara planina koju svake godine posećuje sve veći broj skijaša.

Stara planina je među najpovoljnijim opcijama u Srbiji

Ako je cilj da se skija, a da se ne potroši čitava ušteđevina, Stara planina vredi da bude među prvim destinacijama koje ćete razmotriti. Prema objavljenom cenovniku za sezonu 2026/2027, sedmodnevni ski-pas za odrasle košta 15.750 dinara u većem delu sezone, odnosno 16.200 dinara u najskupljim terminima oko novogodišnjih praznika i sredinom februara, što je osetno manje od cene na Kopaoniku.

Dodatna ušteda moguća je ako se karta kupi u pretprodaji. Prema objavljenim uslovima, na Staroj planini predviđen je popust od 15 odsto za kupovinu tokom novembra, što sedmodnevni ski-pas u glavnom delu sezone spušta na oko 13.388 dinara.

Foto: Kurir

Stara planina mogla bi zato ove zime da bude pravi hit među ljubiteljima skijanja, posebno među onima koji žele da spoje kvalitetne staze, prelepu prirodu i nešto drugačiji zimski odmor. Za razliku od manjih skijališta koja su uglavnom namenjena početnicima i rekreativcima, ovaj planinski centar ima raznovrsnije terene, uključujući staze koje mogu da odgovaraju i iskusnijim skijašima.

Upravo zbog toga mogla bi da privuče one koji traže više od nekoliko spustova i žele da provedu nekoliko dana na snegu. Dodatni adut su planinski pejzaži i osećaj da ste daleko od gradske gužve, dok Stara planina ostaje zanimljiva i porodicama koje žele zimski odmor u Srbiji.

Koliko novca treba za sedam dana skijanja na Staroj planini?

Za sedmodnevni odmor na Staroj planini, za jednu odraslu osobu koja deli apartman sa još jednom osobom, razumno je planirati oko 60.000 do 90.000 dinara, uz štedljiviji izbor smeštaja i hrane. Ovo je naša okvirna računica, a ne zvanična prosečna cena paketa u koju treba uračunati ski-pas, deo troškova smeštaja, hranu, put i eventualno iznajmljivanje opreme. Ako putujete sami, birate hotel ili iznajmljujete skije i pancerice, imajte u vidu da račun može biti znatno veći.

Najveća razlika nastaje kod smeštaja i opreme. Ko ima sopstvene skije i može da sprema deo obroka u apartmanu, lakše će se uklopiti u niži budžet. Porodice treba da računaju ukupne troškove za sve članove, a ne samo cenu jedne ski-karte. Pre rezervacije važno je proveriti i udaljenost smeštaja od staza, jer jeftinije noćenje može da znači dodatni prevoz svakog dana.

Foto: Privatna arhiva

Kopaonik je popularan, ali traži veći budžet

Kopaonik ostaje jedna od najpoznatijih domaćih destinacija, ali ski-pas je skuplji nego na Staroj planini. Za odrasle sedmodnevna karta u srednjem delu sezone košta 29.000 dinara, a u najskupljim terminima 30.000 dinara. Šestodnevna karta, koja je čest izbor za sedam noćenja, iznosi od 24.900 do 27.100 dinara, u zavisnosti od datuma.

Smeštaj može dodatno da promeni računicu. U objavljenom cenovniku jednog smeštaja u centru Kopaonika, sedmodnevni najam studija za do tri osobe kreće se od 66.000 do 71.000 dinarau pojedinim terminima, dok su veći apartmani skuplji.

Mnogi ljubitelji skijanja zbog visokih troškova odustaju od Kopaonika i okreću se povoljnijim planinskim centrima. Kada se saberu ski-pas, smeštaj, hrana, prevoz i iznajmljivanje opreme, nekoliko dana na najpoznatijoj srpskoj planini može ozbiljno da optereti kućni budžet, naročito ako na skijanje ide cela porodica.

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Na Divčibarima cene niske ali nisu za profi skijaše

Prošle zimske sezone, Divčibare su bile među povoljnijim opcijama za skijanje u Srbiji, pa je na stazi Crni vrh sedmodnevni ski-pas za odrasle koštao 11.500 dinara, dok je dnevna karta iznosila 2.400 dinara radnim danima, odnosno 2.900 dinara vikendom, praznicima i tokom raspusta. Za decu je sedmodnevni ski-pas koštao 9.250 dinara radnim danima, a dnevna karta 1.900 dinara.

Što se smeštaja tiče, apartmani se mogu naći po ceni već od oko 40 evra za noć, ali ko želi malo više komfora trebalo bi da izdvoji otprilike duplo više.

Nažalost, iako nam ove cene lepo zvuče, Divčibare jesu odličan izbor za početnike, porodice sa decom i rekreativce koji žele da nauče da skijaju ili da provedu nekoliko dana na snegu, ali nisu destinacija koja može u potpunosti da zadovolji potrebe profesionalnih skijaša.

Tamošnje staze uglavnom su namenjene početnicima i skijašima srednjeg nivoa, pa oni koji traže duge, zahtevne spustove, strme deonice i ozbiljnije izazove neće imati toliko mogućnosti kao u velikim skijaškim centrima.

Foto: Printscreen/Youtube

A gde je najpovoljnije van Srbije?

Kada se gleda skijanje u inostranstvu, među destinacijama koje vredi uzeti u obzir su Bugarska i Bosna i Hercegovina. Bugarska se često izdvaja po nižim troškovima hrane i smeštaja u odnosu na poznate alpske centre, a među skijalištima su Bansko, Borovec i Pamporovo.

Za Bansko još nije izašao cenovnik, ali prošle zimske sezone, 2025/2026, šestodnevni ski-pas za odrasle koštao je oko 341 evro, odnosno približno 40.000 dinara, dok je jednodnevna karta iznosila 59 evra, oko 6.900 dinara. Kada je reč o smeštaju, za sedam noćenja u apartmanu koji dele dve osobe okvirno treba izdvojiti od 300 do 650 evra po osobi, u zavisnosti od termina, lokacije i opremljenosti apartmana.

Prošle zimske sezone, šestodnevni ski-pas za odrasle u Borovecu, jednom od poznatijih bugarskih skijališta, koštao je 279 evra, odnosno oko 32.700 dinara, dok je jednodnevna karta iznosila 54 evra, oko 6.300 dinara. Kada je reč o smeštaju, sedam noćenja u apartmanu za dve osobe okvirno košta od 536 do 714 evra za ceo apartman.

U Pamporovu, takođe u Bugarskoj, šestodnevni ski-pas za odrasle u pretprodaji za sezonu 2025/2026 koštao je oko 262 evra, odnosno približno 30.700 dinara, dok je redovna jednodnevna karta iznosila oko 53 evra, odnosno oko 6.200 dinara. Za smeštaj treba planirati okvirno od 350 do 650 evra za sedam noćenja u apartmanu za dve osobe.

Foto: RINA

Jahorina: ski-pas dosta povoljniji nego u Bugarskoj

Ko želi da skija u regionu, može da razmotri i Jahorinu u Bosni i Hercegovini. Zvanični cenovnik za sezonu 2026/2027 navodi da sedmodnevni ski-pas za odrasle košta 220 evra, odnosno približno 25.800 dinara.

Kada je reč o smeštaju, studio apartman za dve osobe može okvirno da se nađe za oko 35 evra po noćenju, odnosno oko 245 evra za sedam noći,što je približno 28.700 dinara po osobi ako trošak dele dve osobe. Veći apartmani i smeštaj u najtraženijim terminima su skuplji, pa za sedam noćenja treba planirati i više od 500 evra po osobi, u zavisnosti od standarda i lokacije.

Kako da vam skijanje bude jeftinije?

Imajte u vidu i da bez obzira na lokaciju, najveća ušteda često dolazi od izbora termina. Novogodišnji praznici i drugi periodi velike potražnje mogu da podignu cenu smeštaja, dok ranija rezervacija i boravak van najtraženijih datuma mogu da olakšaju računicu. Na Staroj planini je najavljen novembarski popust na ski-pas, pa vredi proveriti da li se uklapate u uslove akcije.

Drugi način da se smanji trošak jeste da se putuje u društvu i deli apartman, kao i da se unapred proveri cena iznajmljivanja skija, pancerica i kacige. Ako opremu već imate, taj deo budžeta otpada, a ako je iznajmljujete za više dana, proverite da li postoji povoljniji paket. I ne zaboravite trošak obroka na stazi, koji tokom sedam dana može da bude značajan.

Da rezimiramo, ako vam je glavni cilj povoljnije skijanje u Srbiji, Stara planina je jedna od prvih opcija koju bi trebalo da razmotrite. Za put u inostranstvo vredi uporediti Bugarsku i Jahorinu, ali tek kada saberete ski-pas, smeštaj, prevoz, hranu i opremu za tačan termin. Najjeftinija destinacija nije nužno ona sa najnižom cenom ski-karte, već ona kod koje se ceo odmor uklapa u vaš budžet.