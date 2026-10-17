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Američki lanac restorana brze hrane KFC objavio je da će nakon skoro 40 godina zameniti napitke kompanije Pepsiko pićima konkurentske Koka-kole u svojim restoranima u Sjedinjenim Američkim Državama.

Prelazak na novi asortiman pića počeće u januaru 2027. godine, a očekuje se da će Koka-kolini proizvodi biti dostupni u svim američkim restoranima KFC-a do proleća, prenosi Foks biznis.

Predsednica KFC-a Ketrin Tan-Gilspij izjavila je da je saradnja sa Koka-kolom deo šireg plana modernizacije lanca, unapređenja ponude i privlačenja kupaca.

U Koka-koli očekuju da će partnerstvo omogućiti nove kombinacije hrane i pića, proširenje ponude napitaka i dodatne mogućnosti za rast poslovanja.

Pepsiko je početkom oktobra smanjio prognozu rasta zarade za celu 2026. godinu, pošto se oporavak poslovanja u Severnoj Americi odvija sporije nego što je kompanija očekivala, iako su kvartalni prihodi i zarada premašili prognoze analitičara.

Kompanija sada očekuje rast osnovne zarade po akciji u 2026. u rasponu od 2,5 do 3,5 odsto, u odnosu na ranije predviđanje na donjoj granici raspona od pet do sedam odsto, preneo je CNBC.

Pepsiko pokušava da preokrene negativan trend u Severnoj Americi promenama proizvoda, marketingom i oglašavanjem.

Direktor finansija Pepsika Stiv Šmit rekao je da oporavak domaćeg poslovanja napreduje sporije nego što se očekivalo, a u februaru je snizila cene brojnih grickalica, uključujući popularne Lejs i Doritos, za čak 15 odsto.