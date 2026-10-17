Veliki udarac za Pepsi: KFC posle skoro 40 godina prelazi na Koka-kolu, poznato kada stiže promena
Američki lanac restorana brze hrane KFC objavio je da će nakon skoro 40 godina zameniti napitke kompanije Pepsiko pićima konkurentske Koka-kole u svojim restoranima u Sjedinjenim Američkim Državama.
Prelazak na novi asortiman pića počeće u januaru 2027. godine, a očekuje se da će Koka-kolini proizvodi biti dostupni u svim američkim restoranima KFC-a do proleća, prenosi Foks biznis.
Predsednica KFC-a Ketrin Tan-Gilspij izjavila je da je saradnja sa Koka-kolom deo šireg plana modernizacije lanca, unapređenja ponude i privlačenja kupaca.
U Koka-koli očekuju da će partnerstvo omogućiti nove kombinacije hrane i pića, proširenje ponude napitaka i dodatne mogućnosti za rast poslovanja.
Pepsiko je početkom oktobra smanjio prognozu rasta zarade za celu 2026. godinu, pošto se oporavak poslovanja u Severnoj Americi odvija sporije nego što je kompanija očekivala, iako su kvartalni prihodi i zarada premašili prognoze analitičara.
Kompanija sada očekuje rast osnovne zarade po akciji u 2026. u rasponu od 2,5 do 3,5 odsto, u odnosu na ranije predviđanje na donjoj granici raspona od pet do sedam odsto, preneo je CNBC.
Pepsiko pokušava da preokrene negativan trend u Severnoj Americi promenama proizvoda, marketingom i oglašavanjem.
Direktor finansija Pepsika Stiv Šmit rekao je da oporavak domaćeg poslovanja napreduje sporije nego što se očekivalo, a u februaru je snizila cene brojnih grickalica, uključujući popularne Lejs i Doritos, za čak 15 odsto.
Kurir Biznis/B92