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Oktobar je idealan mesec za pregled kuće i dvorišta i pripremu za hladnije dane. Ne morate sve poslove da završite tokom jednog vikenda, ali je važno da na vreme proverite delove kuće koji bi mogli da izazovu probleme tokom obilnih kiša i prvih mrazeva. Posebnu pažnju trebalo bi posvetiti odvodima za kišnicu, spoljnim slavinama i sistemima za grejanje.

Proverite gde otiče kišnica

Sledeći put kada bude padala kiša, sa bezbedne udaljenosti proverite oluke. Obratite pažnju na to da li se voda preliva preko ivica, curi na spojevima ili se sliva niz fasadu. Proverite i da li je izlaz iz odvodne cevi prohodan i da li se voda odvodi dalje od kuće.

Bolje je da na vreme otkrijete začepljenja i oštećenja nego da se sa njima suočavate usred višednevnih jesenjih kiša.

Očistite oluke kada opadne većina lišća

Oluke bi trebalo pregledati i očistiti najmanje dva puta godišnje, u proleće i jesen. Ako se kuća nalazi u blizini drveća, čišćenje će možda biti potrebno i češće.

Nije preporučljivo da oluke čistite prerano, jer ih opalo lišće može ponovo brzo napuniti. Ipak, nemojte čekati kraj jeseni da biste proverili da li su odvodi začepljeni ili se voda negde preliva.

Budite posebno oprezni ako oluke čistite sa merdevina. Postavite ih na čvrstu i ravnu podlogu i nemojte se previše naginjati u stranu. Ako su oluci visoko postavljeni ili im je teško pristupiti, najbolje je da posao prepustite stručnjacima.

Pregledajte krov sa zemlje

Obratite pažnju i na tragove vlage ispod krova, jer mogu da ukažu na prokišnjavanje. Nemojte sami izlaziti na mokar krov, pošto postoji velika opasnost od klizanja i pada. Ako primetite oštećenja ili posumnjate da krov propušta vodu, pozovite krovopokrivača.

Proverite grejanje i dimnjak

Ako još niste pripremili grejno telo ili sistem za grejanje za predstojeću sezonu, sada je vreme da proverite da li je potreban servis i čišćenje dimnjaka.

Foto: Shuterrstock

Ovo je naročito važno za domaćinstva koja koriste peći i kotlove na čvrsta goriva. Redovno održavanje pomaže da uređaji rade bezbedno i efikasno, a pregled dimnjaka može da otkrije probleme koji bi tokom grejne sezone mogli da izazovu ozbiljne posledice.

Ako u kući imate detektor ugljen-monoksida, proverite da li radi ispravno. Bateriju zamenite u skladu sa uputstvom proizvođača. Ugljen-monoksid je gas bez boje i mirisa, zbog čega ispravan detektor može biti od presudnog značaja za bezbednost ukućana.

Ispraznite baštensko crevo i zaštitite spoljne slavine

Pre prvih mrazeva skinite baštensko crevo sa spoljne slavine, ispraznite preostalu vodu i odložite ga na suvo mesto.

Proverite i spoljne vodovodne instalacije. Ako je potrebno, zatvorite dovod vode i ispraznite cevi predviđene za pražnjenje. Tako ćete smanjiti rizik od smrzavanja vode, koja se pri zaleđivanju širi i može da izazove pucanje cevi i druga oštećenja.

Ove jednostavne mere mogu da spreče nepotrebne troškove i kvarove tokom zime.

Očistite i osušite baštenski nameštaj

Pre nego što baštenski sto i stolice sklonite sa terase ili iz dvorišta, dobro ih očistite i ostavite da se potpuno osuše. Ako imate dovoljno prostora, najbolje je da ih smestite u suvu garažu, šupu ili drugu zatvorenu prostoriju.

Foto: New Africa/Shutterstock

Veće komade nameštaja koji ostaju napolju zaštitite odgovarajućim navlakama. Proverite da li su dobro pričvršćene kako ih vetar ne bi odneo i da li pružaju dovoljnu zaštitu od vlage.

Jastuke i druge tapacirane delove obavezno unesite u zatvoren i suv prostor. Pre odlaganja moraju biti potpuno suvi, jer se u suprotnom tokom skladištenja mogu pojaviti buđ i neprijatni mirisi.

Proverite staze, prilaz i terasu

Pregledajte prilaz kući, terasu i staze u dvorištu. Obratite pažnju na pukotine i mesta na kojima se zadržava voda.

Kada voda prodre u pukotine, a zatim se zaledi, može da poveća postojeća oštećenja. Zato je bolje da probleme uočite pre nego što temperature padnu ispod nule.

Pre popravke proverite koji je materijal najpogodniji za konkretnu površinu i da li se može koristiti u uslovima nižih temperatura. Važno je i da proverite da li se voda zadržava neposredno uz temelje kuće, jer dugotrajno vlaženje može da izazove dodatne probleme.

Proverite zaptivke na prozorima i vratima

Ako oko prozora ili vrata osećate hladan vazduh, proverite stanje zaptivki i način na koji se krila zatvaraju. Istrošene ili oštećene zaptivke trebalo bi zameniti, dok prozore koji ne naležu pravilno možda treba podesiti.

Ovim jednostavnim proverama možete da smanjite gubitak toplote i poboljšate udobnost u domu tokom hladnih dana. Bolje zaptivanje može da doprinese i manjoj potrošnji energije za grejanje.

Najbolji načini za provetravanje kuće u zimi Foto: Shutterstock

Na kraju, proverite da li su grabulje, lopate i ostala sezonska oprema spremne za upotrebu, kako vas prvi sneg ili veće količine opalog lišća ne bi zatekli nespremne.

Šta prvo treba da uradite?

Najpre proverite odvodnju kišnice, oluke i spoljne vodovodne instalacije, kao i uređaje za grejanje i dimnjak. To su poslovi koje ne bi trebalo odlagati do prvih mrazeva.