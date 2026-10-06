Slušaj vest

Dok u Srbiji stižu prvi hladniji dani, na samo dva sata od Beograda čeka vas Mediteran sa suncem, toplim morem i temperaturama koje i u oktobru mame na kupanje. Ako niste spremni da se oprostite od leta, možda samo treba da promenite destinaciju.

Malta je jedno od mesta gde leto ume da potraje mnogo duže. Dok se u Srbiji već razmišlja o jaknama i prvim hladnim jutrima, na ovom malom mediteranskom ostrvu sunce i dalje greje, more je dovoljno prijatno za kupanje, a večeri pozivaju na duge šetnje uz obalu.

I što je možda najlepše - Malta je iz Beograda i Niša udaljena tek oko dva sata leta. Dovoljno blizu za kratko bekstvo od jeseni, a dovoljno drugačija da za nekoliko sati imate osećaj kao da ste stigli na pravi mediteranski odmor.

Ovo je destinacija na kojoj možete da spojite ono najbolje od nekoliko putovanja: more i plaže, istoriju i arhitekturu, dobru hranu, izlete, noćni život i potpuno opušten mediteranski ritam. A u oktobru sve to dolazi uz još jedan veliki plus – manje letnje vreve.

Oktobar na Malti: Kada leto dobije još lepše lice

Oktobar je jedan od onih meseci koji pokazuju koliko je Malta posebna. Tokom dana temperature često ostaju i preko 25 stepeni, dok more može imati oko 24 stepena, pa je kupanje i tokom jeseni zagarantovano.

Najlepše je što ne morate da birate između plaže i razgledanja. Ujutru možete da plivate u Mediteranu, popodne da istražujete istorijske gradove, a uveče da sednete u restoran i večerate pored mora.

Foto: Ivan Andrejić

Za razliku od najtoplijeg dela sezone, kada sunce može biti veoma jako, oktobarsko vreme pogoduje i dugim šetnjama. Gradovi, tvrđave, vidikovci i obala tada se istražuju mnogo prijatnije.

Valeta i Mdina - prvi susret sa Maltom

Prvi susret sa Maltom gotovo sigurno vodi u Valetu, glavni grad ostrva i jedno od onih mesta koje ostavlja snažan utisak već pri prvom koraku.

Grad zlatne boje, monumentalnih građevina i uskih ulica priča priču o vitezovima, trgovcima i različitim civilizacijama koje su vekovima ostavljale trag na ostrvu. Tu su crkve, palate, trgovi, bastioni i pogledi prema moru koji su idealni za laganu šetnju bez plana.

Posebno iskustvo je prolazak kroz Three Cities, istorijski deo Malte koji pruža drugačiji pogled na život ostrva i njegovu pomorsku prošlost.

Zatim dolazi Mdina, jedan od najlepših istorijskih gradova Malte, poznat kao „Tihi grad“. Njene kamene ulice, visoke zidine, stare palate i pogled na veliki deo ostrva izgledaju gotovo nestvarno.

Za nekoliko dana na Malti tako možete da dobijete i istorijsko putovanje kroz vekove i pravi odmor na moru – bez potrebe da prelazite velike udaljenosti.

Plaže, skrivene uvale i more koje zove na kupanje

Mellieha Bay je jedan od poznatijih izbora i odlična je za one koji vole peščane plaže i mirnije more. Golden Bay je posebno atraktivan zbog pejzaža, dok Għajn Tuffieħa nudi nešto divljiji i prirodniji ambijent.

A Malta nije samo pesak. Veliki deo obale čine prirodni bazeni i male uvale u kojima je voda neverovatno bistra. Za one koji vole da istražuju, upravo takva mesta često postaju najlepši deo putovanja.

1/6 Vidi galeriju Leto na Malti traje i u oktobru Foto: Ivan Andrejić

U oktobru je posebno lepo što plaža više nije samo pitanje sunčanja. Možete da provedete nekoliko sati uz more, zatim da krenete u obilazak, napravite pauzu za ručak i nastavite dalje bez osećaja da ste ceo dan proveli na suncu.

Plava laguna, Gozo i dani koji izgledaju kao razglednica

Ako se na Maltu dolazi zbog mora, jedan dan treba ostaviti za Komino i čuvenu Plavu lagunu.

Tirkizna voda, svetle stene i otvoreno more stvaraju prizor zbog kojeg telefon vrlo brzo postaje fotoaparat. Ovo je jedno od onih mesta koje uživo često izgleda još lepše nego na fotografijama.

Ali Malta nije samo ono što se vidi na razglednicama.

Još jedan dan vredi posvetiti Gozu, zelenijem, mirnijem i sporijem susedu Malte. Gozo je odličan izbor za jednodnevni izlet ako želite da vidite drugačiju stranu ostrvskog života. Tamo nema potrebe juriti od atrakcije do atrakcije. Uživajte u pejzažima, malim mestima, obali, lokalnim proizvodima i ručku koji traje duže nego što ste planirali.

A upravo je to možda najveći šarm Malte u oktobru: više vremena za uživanje, manje potrebe za žurbom.

Malta se ne obilazi samo očima - mora se probati

Ko ode na Maltu, a ne proba lokalnu hranu, propustio je važan deo putovanja.

Malteška kuhinja je mediteranska, ali u njoj se osećaju brojni istorijski uticaji – od Sicilije i Italije do arapskog sveta. Rezultat je zanimljiva kombinacija jednostavnih namirnica, snažnih ukusa, sveže ribe, sira, maslinovog ulja i tradicionalnih recepata.

Počnite sa pastizzijem, malim hrskavim pecivom koje se najčešće puni rikotom ili pastom od graška. To je idealna malteška užina uz kafu i nešto što treba probati makar jednom.

Foto: Ivan Andrejić

Tu je i ftira, tradicionalni malteški hleb, kao i gbejna, lokalni sir koji se koristi u brojnim jelima.

Ljubitelji morskih plodova trebalo bi da probaju svežu ribu, dok je aljotta, bogata riblja supa, odličan izbor za one koji žele nešto karakteristično za ostrvsku kuhinju.

Za autentičniji obrok tu je fenek, odnosno tradicionalno jelo od kunića, koje se smatra jednim od zaštitnih znakova malteške gastronomije.

A za kraj obavezno ostavite prostor za nešto slatko. Imqaret, pecivo punjeno urmama, jedan je od tradicionalnih malteških slatkiša.

Malta je, jednostavno, destinacija u kojoj se deo putovanja događa za stolom.

Pet dana ili sedam? Malta može da bude i kratko bekstvo i pravi odmor

Ako imate pet dana, sasvim je dovoljno vremena za odličan prvi susret sa ostrvom.

Prvog dana istražite Valetu. Drugi dan ostavite za Mdinu i unutrašnjost ostrva. Treći dan rezervišite za plažu i kupanje, četvrti za Komino i Plavu lagunu, a peti za Marsaxlokk i južnu obalu.

Ako imate sedam dana, priča postaje još bolja.

Dodajte ceo dan za Gozo, još jedan dan za plaže i skrivene uvale, a ostatak ostavite za ono zbog čega se na Mediteran i dolazi - duge ručkove, kafu, vino, zalaske sunca i večernje šetnje uz more.

1/6 Vidi galeriju Malta je idealna za kratko bekstvo i odmor Foto: Ivan Andrejić

I upravo je u tome možda najbolji razlog da Maltu izaberete za oktobarsko putovanje.

Ne morate da čekate sledeće leto.

Dok jesen polako preuzima Srbiju, na samo dva sata od Beograda i Niša još možete da obujete sandale, plivate u toplom moru, naručite kafu ili čašu lokalnog vina i gledate kako sunce zalazi iza kamenih zidina.

Možete da provedete jutro na plaži, popodne u gradu starom vekovima, a veče uz tanjir sveže ribe. Možete da se kupate u oktobru, ali i da za samo nekoliko dana vidite istoriju, prirodu i gastronomiju jednog od najzanimljivijih ostrva Mediterana.