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Malo je evropskih gradova sa tako snažnim kontrastom između onoga što su nekada bili i onoga što su danas. Gdanjsk je jedan od njih. Grad koji je u modernu istoriju ušao kao mesto u kojem je počeo Drugi svetski rat, decenijama kasnije postao je jedna od najzanimljivijih i najlepših turističkih destinacija na obali Baltičkog mora.

Danas Gdanjsk dočekuje posetioce urednim ulicama, raskošnim fasadama, živopisnim trgovima, restoranima, kafićima i šetalištima uz reku Motlavu. Teško je zamisliti da je veliki deo grada tokom Drugog svetskog rata bio razoren. Upravo je u tome posebnost Gdanjska - on ne beži od svoje prošlosti, već je pretvara u deo svog identiteta.

Grad koji je iz ruševina ponovo postao bajkovit

Prvi susret sa Gdanjskom najčešće počinje u njegovom istorijskom centru, gde posetioca dočekuju šarene fasade i kuće koje izgledaju kao kulise nekog bajkovitog filma. Duga ulica i Dugi trg predstavljaju srce grada, a njima dominiraju brojne istorijske građevine, Neptunova fontana i Artusov dvor.

Poseban simbol Gdanjska je Žurav, nekadašnja lučka dizalica na obali Motlave. Nekada je služila trgovcima i lučkim radnicima, a danas je najprepoznatljivija gradska znamenitost.

Foto: Ivan Andrejić

Iznad svega se uzdiže bazilika Svete Marije, jedna od najvećih srednjovekovnih crkava od cigle na svetu. Njena unutrašnjost ostavlja snažan utisak, dok pogled sa tornja otvara panoramu čitavog grada.

A onda je tu Mariacka ulica - verovatno jedno od najfotogeničnijih mesta u Gdanjsku. Uska, popločana i puna istorijskih detalja, sa karakterističnim kamenim ukrasima i terasama, vodi pravo prema Motlavi.

Mesto gde istorija nije samo u muzejima

Gdanjsk se ne može razumeti samo kroz njegove lepe fasade. Njegova istorija nalazi se gotovo na svakom koraku.

Na Vesterplateu, poluostrvu nedaleko od centra, 1. septembra 1939. godine počeo je nemački napad na Poljsku. Time je počeo Drugi svetski rat, jedan od najtragičnijih događaja u istoriji čovečanstva. Danas je Vesterplate memorijalni prostor koji podseća na prve dane rata i otpor poljskih vojnika.

U gradu se nalazi i impresivan Muzej Drugog svetskog rata, koji kroz brojne eksponate, fotografije i lične priče prikazuje razmere i posledice ratnog sukoba.

1/5 Vidi galeriju Jesen je idealan trenutak za posetu ovom gradu Foto: Ivan Andrejić

Ali istorija Gdanjska tu se ne završava. Grad je bio i jedno od ključnih mesta iz kojeg je krenuo pokret Solidarnosti, koji je promenio političku istoriju Poljske i imao veliki uticaj na promene u čitavoj Evropi. Evropski centar solidarnosti danas je jedno od mesta koje vredi posetiti kako bi se razumela novija istorija grada.

Jesen pokazuje njegovo najlepše lice

Iako je Gdanjsk posebno živ tokom letnjih meseci, jesen može biti idealan trenutak za posetu.

Kada se letnje gužve smanje, grad postaje znatno mirniji. Istorijski centar može se obilaziti lagano, bez velikih gužvi, dok parkovi i drvoredi dobijaju zlatne i bakarne tonove. Hladniji vazduh sa Baltika daje gradu posebnu atmosferu, a šetnja uz Motlavu u kasno popodne postaje jedno od onih malih putničkih iskustava koje se dugo pamti.

Jesen je odlična i za istraživanje gastronomske ponude. Nakon nekoliko sati šetnje dovoljno je pronaći mali restoran ili kafić, zagrejati se uz topli napitak i probati neku od tradicionalnih poljskih specijaliteta.

Gdanjsk koji vredi doživeti

Danas je teško pronaći trag onog grada koji je nekada bio simbol ratnog razaranja. Umesto ruševina, tu su obnovljene zgrade, uređene ulice, muzeji, restorani, galerije i sve veći broj turista iz različitih delova Evrope.

Foto: Ivan Andrejić

Ipak, Gdanjsk nije postao zanimljiv zato što je uspeo da zaboravi svoju prošlost. Naprotiv. Njegova privlačnost upravo je u tome što je spojio ono što je bilo sa onim što je danas.

To je grad u kojem možete u jednom danu prošetati srednjovekovnim ulicama, pogledati tragove jednog od najvažnijih istorijskih događaja 20. veka, obići nekadašnje brodogradilište, sesti pored Motlave i završiti dan uz pogled prema Baltičkom moru.

Od simbola razaranja do grada koji danas privlači sve više putnika, Gdanjsk je pokazao da neki gradovi ne samo da mogu da prežive istoriju - već iz nje mogu da izgrade potpuno novi život.