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Rast potrošnje u Yettel mobilnoj mreži porastao je skoro 40 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Video sadržaji i društvene mreže predstavljaju glavne generatore rasta saobraćaja, pri čemu je korišćenje YouTube-a poraslo za oko 30%, Instagrama i TikTok-a za 20%. Neki od korisnika sa najvećom potrošnjom podataka troše i više od 500 GB dnevno.

To su samo neki od podataka koji su mogli da se čuju na panel diskusiji koju je organizovao Yettel u Palati nauke na temu najnovijih trendova u telekomunikacijama, uz učešće predstavnika kompanije, kao i kompanijaOokla, P3 i umlaut. Razgovarali su o tome kako se danas meri kvalitet mobilne mreže, šta je to što je korisnicima važno, na koji način nove tehnologije oblikuju razvoj mreža i koje su sve mogućnosti u narednom periodu.

Yettel je ove godine osvojio tri priznanja za najbolju mobilnu mrežu u Srbiji – Ookla Speedtest Award™ , P3 Test Champion i umlaut Best in Test, čime je postao jedini operator u Srbiji čiji je kvalitet mobilne mreže potvrđen kroz sva tri nezavisna, međunarodna merenja.

Događaj je otvorio Majk Mišel, generalni direktor Yettela, koji je govorio o ulaganjima u mrežu, razvoju 5G tehnologije i onome što je za korisnike važno, a to je da mreža bude brza, stabilna i pouzdana.

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„Prema rezultatima istraživanja Kantara za prvu polovinu 2026. godine, i na osnovu ocena samih korisnika, Yettel je zauzeo prvo mesto u pet ključnih atributa kvaliteta mreže: kvalitet, pokrivenost mobilnom mrežom i internetom, brzina, kao i pouzdanost i stabilnost mobilnog interneta. Planiramo dalje investicije u unapređenje 5G pokrivenosti i kapaciteta, kako u naseljenim mestima, tako i duž glavnih autoputeva i železničkih koridora. Zahvaljujući sprovedenoj modernizaciji mreže, osnovna 5G pokrivenost obezbeđena je gotovo na celoj teritoriji Republike Srbije“, rekao je Majk Mišel, generalni direktor Yettela.

Kako izgleda mreža spremna za budućnost?

Iako koriste različite metodologije, sva tri međunarodna testa posmatraju mrežu kroz iskustvo korisnika. Kvalitet danas obuhvata mnogo više od brzine – važni su stabilnost, pouzdanost, odziv mreže, dostupnost i kvalitet različitih servisa koje korisnici svakodnevno koriste.

Foto: Promo

„ Paralelno sa razvojem radio-mreže, nastavlja se povećanje kapaciteta transportne i optičke infrastrukture, kako bi rastući saobraćaj podataka bio podržan odgovarajućim kapacitetom, pouzdanošću i raspoloživošću mreže. Veštačka inteligencija već menja način na koji mreže funkcionišu, od predviđanja potencijalnih problema do optimizacije saobraćaja u realnom vremenu. Transformisaće mobilne mreže iz reaktivnih sistema u mreže koje predviđaju saobraćaj, automatski otklanjaju smetnje i optimizuju kapacitet u realnom vremenu. Nije slučajno što 91% operatora u svetu već koristi ili planira da koristi AI u mrežnim operacijama“rekao je Saša Leković, izvršni direktor za tehniku i informacione tehnologije Yettela.

Ookla®, umlaut i P3 koriste nezavisne metodologije zasnovane na stvarnom korisničkom iskustvu:

Ookla je dodelila kompaniji Yettel Speedtest Award™ nagradu za najbolju mobilnu mrežu u Srbiji u prvoj polovini 2026. godine. Nagrada se dodeljuje na osnovu Speedtest Connectivity Score™ rezultata, koji meri ukupno iskustvo korisnika na mobilnoj mreži. U obzir se uzimaju različiti pokazatelji, poput brzine i kašnjenja signala, kao i kvaliteta svakodnevnih aktivnosti, poput surfovanja internetom i gledanja videa. Na osnovu svih ovih merenja, Yettel je ostvario najbolji rezultat u Srbiji.

umlaut testira mobilnu mrežu kroz tzv. „crowdsourcing“ metodologiju, a podaci za mobilnu mrežu prikupljaju se 24/7 kroz veliki broj korisničkih uređaja i aplikacija. Prema rezultatima kompanije umlaut, analizirano je 161,6 miliona uzoraka za Yettel mobilnu mrežu, koja je ostvarila rezultat 911 od 1000 poena, uz pokrivenost od 99,2 odsto populacije Srbije. Za Yettel fiksnu mrežu u 2026. godini analizirano je 20,7 miliona merenja sa 55.582 korisnička priključka.

P3 procenjuje kvalitet mobilnih mreža na osnovu merenja prikupljenih od stvarnih korisnika, tokom njihovog svakodnevnog korišćenja mreže. Pored standardnih kategorija kao što su kvalitet poziva, prenos podataka, odziv mreže, gledanje video sadržaja, gejming i dostupnost mreže, ovogodišnje merenje obuhvata i AI-Readiness i AI-Services, odnosno procenu koliko je mreža spremna za korišćenje AI aplikacija i koliko njihov rad zavisi od brzog odziva mreže. U ovogodišnjem testiranju analizirano je više od 20,2 miliona merenja, koja obuhvataju 96% stanovništva i 92% naseljenog područja Srbije.