Podbacio rod voća i žita ali niko neće ostati gladan

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Prema stanju 5. septembra, proizvodnja malina je veća za 14,6 odsto, a višanja za 96,3 odsto. Očekivana proizvodnja kukuruza je 4.760.000 tona, što je za 12 odsto više nego u 2025.

U poređenju sa prošlom godinom, očekuje se viša proizvodnja suncokreta za 1,8 odsto, a manja šećerne repe za 21,7 odsto, i soje za 9,5 odsto.

U odnosu na desetogodišnji prosek (2016–2025), proizvodnja pšenice je veća za 31,8 odsto, a manja suncokreta za 4,7 odsto, soje za 44,1 odsto, kukuruza za 20,5 odsto, i šećerne repe za 33,7 odsto.

U poređenju sa proizvodnjom ostvarenom u prošloj godini, očekuje se veća proizvodnja šljiva, za 109,2 odsto, i jabuka, za 43,1 odsto.

U odnosu na desetogodišnji prosek, očekuje se povećanje proizvodnje šljiva za 75,7 odsto i jabuka za 22,5 odsto.

Očekivana proizvodnja grožđa u Srbiji viša je za 6,3 odsto od prošlogodišnje, što je za 0,6 odsto manje u odnosu na desetogodišnji prosek.